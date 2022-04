Settima edizione delle Giornate Europee dello Sport: ecco il calendario completo degli appuntamenti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fitto e appassionante il calendario della settima edizione delle Giornate europee dello sport, manifestazione che è stata ideata dall’amministrazione comunale con eventi sia sportivi che culturali.

Intenso il calendario agonistico del Golf club di Punta Ala, che sabato 30 aprile ha organizzato sia la gara “Arte leggera Golf Club e contemporaneamente con lo Yacht Club della frazione castiglionese daranno vita alla due giorni di Combinata vela-golf.

Domenica primo maggio torna in piazza Garibaldi “Bicincità”. La manifestazione promossa dalla Uisp, con il supporto di Riva del Sole resort spa, del Comitato della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia, della Misericordia di Buriano e di Insieme in Rosa onlus. Le iscrizioni inizieranno dalle 8 e la partenza del gruppo è fissata per le 9:30. Il plotone dei ciclisti, scortati dal personale del Comando della polizia municipale, attraverserà le vie della cittadina balneare per fare ritorno nel centro del paese dove a conclusione della pedalata saranno estratti molti premi a sorpresa. Il ciclismo, ma quello agonistico, sarà protagonista mercoledì 4 maggio alle ore 15:30 in località Bozzone, dove si terrà il “Trofeo Macchiascandona”.

La formula vincente delle Giornate europee dello sport offre l’opportunità a partecipanti e familiari al seguito di prendere parte anche ad appuntamenti extra agonistici. Sabato 30, l’Associazione Tartufai della Maremma grossetana, all’interno della pineta di “Selene” organizza la prima gara di ricerca tartufo su ring che prenderà il via alle 9:30 e al termine si terrà la passeggiata didattica alla ricerca del tartufo bianchetto. Domenica 1 maggio, salendo a Vetulonia, si potrà prendere parte dalle 11 alla visita guidata di primavera organizzata dallo staff del Museo civico archeologico Isidoro Falchi e nel capoluogo, l’associazione Terramare, organizza per il secondo anno gli “Itinerari del Barbarossa”, la pagaiata da Rocchette a Punta Ala e ritorno che prenderà il via alle ore 9:30. La partecipazione è gratuita ma è aperta esclusivamente ai praticati discipline di pagaia (sup e kayak) dotati di propria attrezzatura, che dovranno registrarsi all’ufficio informazioni e accoglienza turistica di Castiglione della Pescaia (telefono:.0564933678 o mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr), mentre al Centro ippico la Bandita andrà in scena lo spettacolo con i butteri.

Gli appuntamenti delle Giornate europee dello sport da sabato 30 aprile a mercoledì 4 maggio

30 aprile

Gara amatoriale di ricerca tartufo su ring

Ore 8.30 inizio gara

Ore 12 Passeggiata didattica alla ricerca del tartufo Bianchetto

Pineta di Selene

Associazione Tartufai della Maremma

Arte leggera Golf Club

Golf Club Punta Ala

www.golfpuntaala.it

30 aprile– 1 maggio

Combinata Vela Golf Golf

Yacht Club Punta Ala

www.ycpa.it

MAGGIO

1 Maggio

BICI IN CITTÀ 2022

Ore 9 Piazza Garibaldi

Uisp Grosseto

Itinerari del Barbarossa

Pagaiata da Rocchette a Punta Ala

Partenza ore 9.30 da Rocchette

Associazione Terramare

Prenotazioni: Uffico I.A.T

0564.933678 iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Visita Guidate di Primavera al Mu-Vet

Ore 11 Museo Civico Archeologico di Vetulonia

www.museoisidorofalchi.it – 0564.927241

Spettacolo Butteri

Centro Ippico La Bandita

www.centroippicolabandita.com

4 maggio

Trofeo Macchiascandona

ASDTeam Marathon Bike

www.teammarathonbike.it