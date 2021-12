GROSSETO – Consiglio provinciale di insediamento per il neo presidente Francesco Limatola che stamattina alle 8,30 nella sala Pegaso di Palazzo Aldobraneschi ha giurato sulla Costituzione in apertura della prima seduta dopo le elezioni del 18 dicembre scorso.

«La Provincia – ha detto Limatola – deve tornare protagonista, ha funzioni da svolgere e servizi da garantire e in un territorio come il nostro questo ente può davvero avere un ruolo di ccordinamento e di supporto ai Comuni che lo riporti al centro amministrativo e istituzionale». Il neo presidente ha anche voluto mettere in evidenza la grande professionalità del personale della Provincia che, come ha detto, «è pronto a mettersi a disposizione della comunità».

Nel suo primo discorso ufficiale da presidente Limatola ha anche aperto ad una collaborazione su temi concreti all’opposizione: «La provincia è un ente importante, un ente utile e serve a valorizzare il nostro territorio: questa è la sfida che ci troviamo davanti e sapremo vincerla e rispondere alla domanda di futuro del territorio se saremo aperti alle buone idee che non hanno colore politico, sono buone idee. Auspico che di fronte a questa sfida tutti avremo questo atteggiamento»

Tra gli interventi anche quello di Diego Cinelli, sindaco di Magliano in Toscana che pur rivendicando le differenze politiche e di schieramento ha mostrato apprezzamento per l’apertura all’opposizione da parte di Limatola.

I neo consiglieri provinciali sono per la lista di centrosinistra: Andrea Benini (Pd, sindaco di Follonica), Gianfranco Chelini (civico, sindaco di Capalbio), Elena Nappi (sindaco di Castiglione della Pescaia), Cecilia Buggiani (Pd, consigliera Grosseto), Valentino Bisconti (Sinistra Italiana, consigliere Orbetello); per la lista di centrodestra: Guendalina Amati (Fratelli d’Italia, consigliera Arcidosso), Danilo Baietti (Fratelli d’Italia, consigliere Follonica), Diego Cinelli (Lega, sindaco di Magliano in Toscana), Andrea Vasellini (civico, consigliere Grosseto), Maddalena Ottali (civica, consigliere comunale Orbetello).

