“Promuoviamoci insieme”: 200mila euro di contributi per le piccole imprese. Come fare domanda

GROSSETO – L’ufficio attività produttive del Comune ha messo a disposizione delle micro e piccole imprese locali 200mila euro a fondo perduto per sostenere il tessuto economico del territorio, nella logica dell’economia circolare con il progetto “Promuoviamoci insieme”, sostenuto dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dalla Consulta per le disabilità.

Il finanziamento coprirà le spese sostenute per attività di marketing e promozione, abbattimento delle barriere architettoniche o misure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus, da mettere in atto avvalendosi di professionisti locali, così da creare un circuito virtuoso di economia circolare.

Ad oggi le domande presentate si sono concentrate principalmente sul finanziamento di attività di marketing e promozione, in minima parte sulla vigilanza e nulle sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

C’è ancora tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire del contributo.

Per info https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-attivita-produttive/