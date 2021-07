Adf: investimento di 23 mila euro per potenziare il serbatoio di Poggio alle Vedette

MASSA MARITTIMA – Continua l’impegno di AdF per portare avanti il proprio piano di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.

Nel comune di Massa Marittima l’azienda mette in campo un investimento di 23mila euro per potenziare il serbatoio di Poggio alle Vedette: grazie a questo intervento, che prevede l’installazione di un particolare booster presso l’impianto situato in località Pian dei Mucini, verrà incrementata la disponibilità di risorsa idrica per le località di Tatti e Prata.

I lavori presso il serbatoio di Poggio alle Vedette non potranno essere eseguiti ad acqua aperta e comporteranno quindi una temporanea sospensione nell’erogazione idrica: si tratta di un piccolo disagio temporaneo oggi, nell’ottica di un miglior servizio in futuro.

Pertanto giovedì 5 agosto dalle 8 alle 17 potranno verificarsi momentanei stop all’erogazione di acqua nelle località Ghirlanda, Niccioleta, Prata e Tatti e nelle zone rurali ad esse limitrofe, nelle località Pian dei Mucini e Pianizzoli e al Pian dei Mucini Resort. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare in tutto il territorio interessato, salvo imprevisti, intorno alle 20 del giorno stesso.