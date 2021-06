Il dolore del liceo Chelli per la morte dell’ex studente Lorenzo Guidi

GROSSETO – “Per una comunità scolastica, quando la morte si porta via uno dei suoi membri, anche se già usciti perché diplomati, è uno strappo doloroso. Per questo il liceo Chelli in questo momento vuol manifestare tutto il proprio sgomento e la vicinanza ai familiari di Lorenzo, così prematuramente strappato alla vita”.

Così la preside Paola Biondo, il presidente della Fondazione Chelli don Pier Mosetti, il corpo docente e tutto il personale per la morte di Lorenzo Guidi.

“Lorenzo era stato un nostro studente per un tratto del suo percorso liceale e qui aveva conseguito la maturità nell’anno scolastico 2018-19 – dice ancora la preside – Lo ricordiamo tutti come un giovane educato, semplice, mai spavaldo, ma sempre disponibile”.

Negli anni del liceo aveva vissuto anche l’esperienza di alternanza scuola-lavoro presso l’ufficio comunicazioni della Diocesi, soprattutto in occasione della Settimana della Bellezza 2018, dimostrandosi particolarmente capace nella realizzazione di foto e video.

“Ci stringiamo con profondo affetto ai genitori Aldo e Monica, al fratello Filippo, alla cugina Veronica nostra alunna, e a tutta la sua famiglia, ben sapendo che nessuna parola sarà sufficiente a colmare il vuoto che Lorenzo lascia”.

Nelle prossime settimane nella cappella del Seminario sarà celebrata una Messa di suffragio per Lorenzo.