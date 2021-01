Morte Paccanelli, il cordoglio della Asl: «Stimata pediatra, seguiva i bambini con grande sensibilità»

GROSSETO – La Asl Toscana sud est esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa della dottoressa Silvia Paccanelli, stimata pediatra di libera scelta della zona grossetana”, scrive, in una nota, l’azienda sanitaria.

“La dottoressa Paccanelli era una figura di riferimento per i molti bambini che seguiva con competenza e grande sensibilità – prosegue la nota -. L’improvviso decesso lascia un vuoto nell’ambito dell’assistenza pediatrica territoriale e addolora l’intera comunità”.

Alla luce del tragico e inaspettato evento, i genitori dei bambini in carico alla dottoressa, dovranno effettuare una nuova scelta in favore di uno dei pediatri disponibili nello stesso ambito territoriale.

Le modalità per farlo, sono sempre le stesse, scegliendo tra una delle seguenti alternative:

• sul portale regionale Servizi online per la salute (consulta la Guida al servizio di scelta medico on line su https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra)

• da App SmartSST di Regione Toscana

• via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati.

• per telefono: per le province di Grosseto al numero 0564 483777, da lunedì al venerdì 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orar-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.