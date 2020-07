GROSSETO – Domani alle ore 18.30 al Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto, prenderà il via il ciclo di appuntamenti culturali del museo. All’interno del cartellone sono previsti alcuni appuntamenti organizzati da Legambiente in sinergia con il Museo, il Comune di Grosseto e la libreria QB di Grosseto, nell’ambito degli eventi che ci accompagneranno verso Festambiente – che si terrà a Rispescia dal 19 al 23 agosto – e che allieteranno i pomeriggi d’estate della città fino alla fine del mese di agosto.

“100 green jobs per trovare lavoro”: è questo il titolo del libro scritto dall’ambientalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio e dal giornalista Marco Gisotti di cui domani si parlerà con Marco Gisotti, uno degli autori, e Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente.

“Quello di domani – ha dichiarato Angelo Gentili – è il primo di una serie di appuntamenti con cadenza regolare che ci accompagneranno a Festambiente e che proseguiranno fino al termine del mese di agosto. Come ben sappiamo, la manifestazione nazionale di Legambiente quest’anno avrà una fisionomia diversa dal solito. In questa ottica, abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la nostra offerta culturale, organizzando momenti di confronto e approfondimento nuovi e diffusi”.

“E – ha continuato Gentili – sono davvero orgoglioso di avviare questo nuovo ed entusiasmante percorso presentando ‘100 green jobs per trovare lavoro’ scritto da Tessa Gelisio e Marco Gisotti, un testo che ha l’ambizione di far comprendere le opportunità anche lavorative che sono insite nella irrinunciabile transizione ecologica a cui tutti dobbiamo attivamente dare un contributo sostanziale.

Tra l’altro, è interessante tenere a mente che il libro arriva dieci anni dopo ‘Guida ai green jobs’, sempre a cura di Gelisio e Gisotti, in cui era contenuta una previsione puntuale rispetto alla forte crescita dei lavori nel settore della sostenibilità degli ultimi anni. ‘100 green jobs per trovare lavoro’ ha pertanto tutte le carte in regola per essere una proiezione di ciò che sarà nel breve, medio e lungo periodo.

Concludo ringraziando il Museo di storia naturale della Maremma e Fondazione Grosseto Cultura per aver accolto le nostre proposte, la libreria QB per il supporto e il Comune di Grosseto per la preziosa e strategica sinergia necessaria per la realizzazione di Festambiente e di tutti gli eventi collaterali”.

La partecipazione all’evento è libera ed è stata organizzata nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid (nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura; per informazioni chiamare il museo al numero 0564 488571).

Prossimo appuntamento venerdì 24 luglio con il libro “Le ragazze salveranno il mondo” di Annalisa Corrado.