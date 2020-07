Al museo la presentazione del libro “100 green jobs per trovare lavoro”

GROSSETO – Come trovare un’occupazione dedicandosi a lavori legati all’ambiente e alla sostenibilità? È una domanda cui prova a rispondere il libro “100 green jobs per trovare lavoro” scritto dall’ambientalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio e dal giornalista Marco Gisotti.

Il libro verrà presentato venerdì 17 luglio alle ore 18.30 nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in strada Corsini 5 a Grosseto.

La partecipazione all’evento – organizzato da Legambiente in collaborazione con la libreria Qb – è libera e sarà tenuta nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid (nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio di Fondazione Grosseto Cultura; per informazioni chiamare il museo al numero 0564 488571).

A condurre la presentazione e il dibattito che ne seguirà, cui parteciperà uno degli autori del libro, Marco Gisotti, sarà Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente.

“100 green jobs per trovare lavoro” è il seguito della “Guida ai green jobs” pubblicata dieci anni fa sempre da Gelisio e Gisotti: un libro che conteneva una previsione azzeccata, visto che gli autori sostenevano che fosse un settore destinato a esplodere. Così è stato. E il trend di crescita non accenna a rallentare, considerando il costante aumento di contratti di assunzione relativi a “lavori verdi”. La nuova guida, aggiornata e completa, contiene tutto quello che c’è da sapere per impegnarsi in questo settore.

«Il libro – fanno sapere gli organizzatori – è il risultato di una grande ricerca nel settore dei lavori legati alla sostenibilità. Impieghi molto richiesti, che stanno registrando uno sviluppo esponenziale. Non si tratta solo di una presa di coscienza in materia di questioni ambientali, ma anche del fatto che il green funziona pure dal punto di vista economico».

La presentazione di venerdì 17 luglio è la prima di una serie di eventi a tema ambientale in programma al Museo di storia naturale della Maremma.