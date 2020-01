I giovani del Circolo Pattinatori fermi per i concentramenti regionali, anticipo per gli Under 15

GROSSETO – La formazione Under 15 del Circolo Pattinatori Grosseto anticipa venerdì alle 19 sulla pista di Forte dei Marmi la dodicesima giornata di campionato. Un match impegnativo nel quale i biancorossi di Marco Ciupi guarderanno essenzialmente al bel gioco.

La classifica: Follonica A 30; Follonica B 28; Pumas Viareggio 25; Forte dei Marmi 18; Sarzana 9; C.P. Grosseto, Viareggio e Siena 6.



Concentramenti regionali. Le altre due formazioni, Under 17 e Under 13, sono ferme in quanto nel fine settimana a Forte dei Marmi sono previsti i concentramenti regionali, per il progetto HP100 che ha come obiettivo l’innalzamento del livello qualitativo complessivo dell’hockey su pista italiano attraverso interventi di formazione sul territorio. Per la Toscana i raduni si svolgeranno domenica mattina a Forte dei Marmi. Per la categoria under 17 sono stati convocati Lorenzo Alfieri, Alessio Casaburi e Raffaello Ciupi; per la under 15 Samuel Cardi, Tommaso Giusti e Luca Peruzzi Squarcia; per la Under 13 Francesco Masetti.

I ragazzi saranno seguiti dai tecnici Enrico Mariotti, Francesco Dolce, Alessandro Martini, Alberto Orlandi e Federico Pagnini, Alessandro Cupisti, Leonardo Barozzi, Andrea Tosi.