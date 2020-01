Migliori gelaterie d’Italia: anche una maremmana nella guida del Gambero rosso

GROSSETO – C’è anche una gelateria grossetana tra quelle scelte dal Gambero rosso, la prestigiosa guida gastronomica che da anni classifica i ristoranti d’Italia, e che da tre anni ha un’appendice dedicata alle gelaterie.

La guida, tra novità e conferme, è stata presentata a Rimini in questi giorni. Tra i 43 esercizi commerciali che hanno ottenuto i tre coni, cinque sono in Toscana. Tra questi la Chiccheria di Marina di Grosseto. Non è il primo anno che la gelateria maremmana rientra tra le migliori scelte dalla guida che «raccoglie oltre 350 indirizzi sparsi lungo tutto lo Stivale, 43 dei quali hanno ottenuto i Tre Coni (il punteggio più alto, l’equivalente per i nostri ispettori di un gelato eccellente)» fanno sapere gli esperti del Gambero rosso.

Le gelaterie migliori sono quelle che prediligono una materia prima di qualità, disposti a spostarsi per trovare i prodotti migliori, ma anche quelli che ricercano la tradizioni, «La riscoperta di varietà meno note (e non ci riferiamo solo alla frutta, dato che il ruolo di ortaggi e fiori sta crescendo), il recupero di ricette da replicare. Gusti originali e gastronomici, varianti vegan o senza glutine, dunque, ma in realtà anche un grande ritorno ai classici, “evoluti” nella competenza di chi li prepara, nella selezione della materia prima e nel processo produttivo. Insomma, non c’è niente di meglio di un cioccolato o di uno zabaione fatti a regola d’arte per svelare il talento di un gelatiere».

LE GELATERIE TRE CONI

PIEMONTE

Canelin – Acqui Terme [Al]

Marco Serra Gelatiere – Carignano [To]

Alberto Marchetti – Torino

Mara dei Boschi – Torino

Ottimo! Buono non basta – Torino

Soban – Valenza [Al]

LIGURIA

Cremeria Spinola – Chiavari [Ge]

Profumo – Genova

LOMBARDIA

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [Bg]

Oasi American Bar – Fara Gera D’Adda [Bg]

Paganelli – Milano

Pavé – Gelati & granite – Milano

Chantilly – Moglia [Mn]

L’Albero dei Gelati – Monza

VENETO

Golosi di Natura – Gazzo [Pd]

Chocolat – Mestre [Ve]

Zeno Gelato e Cioccolato – Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scian l’insolito gelato – Cordenons [Pn]

Fiordilatte – Udine

EMILIA ROMAGNA

Cremeria Santo Stefano – Bologna

Cremeria Scirocco – Bologna

Stefino – Bologna

Bloom – Modena

Ciacco – Parma

Cremeria Capolinea – Reggio Emilia

Sanelli – Salsommaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato – Sant’Agostino [Fe]

TOSCANA

Carapina – Firenze

Gelateria della Passera – Firenze

Chiccheria – Grosseto

De’ Coltelli – Pisa

Dondoli – San Gimignano [Si]

MARCHE

Paolo Brunelli – Senigallia [An]

LAZIO

Greed Avidi di Gelato – Frascati [Rm]

Gretel Factory – Formia [Lt]

La Gourmandise – Roma

Otaleg! – Roma

Claudio Torcè – Roma

ABRUZZO

Bar Gelateria Duomo – L’Aquila

CAMPANIA

Cremeria Gabriele – Vico Equense (Na)

Di Matteo – Torchiara [Sa]

BASILICATA

Emilio – Maratea [Pz]

SICILIA

Cappadonia Gelati – Palermo

SARDEGNA

I Fenu Gelateria e Pasticceria- Cagliari