Gli Esordienti dell’Invictasauro secondi al torneo nazionale delle scuole calcio

GROSSETO – Ancora un secondo posto per gli Esordienti 2007 della Asd Invictasauro al Torneo Nazionale Under 13 riservato alle Scuole Calcio Elite. Il giorno 10 dicembre a Colle Val d’Elsa i è tenuto il secondo raggruppamento del suddetto torneo e i ragazzi di Grosseto, come detto in precedenza, si sono classificati al secondo posto dietro al San Miniato di Siena e davanti alla Colligiana e al Siena Nord.

La prestazione dei ragazzi è stata buona e nonostante il freddo intenso si sono comportati molto bene sia tecnicamente che sotto l’aspetto disciplinare. Da segnalare un infortunio a Matias Francesco, che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. I ragazzi della Asd Invictasauro, accompagnati dai mister Luciano Betti, Fabrizio Tirocchi, dal dirigente Emilio Mariottini e dal responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni, sono stati Angelo Cassetta, Giacomo Detti, Manuel Granato, Andrea Ferrini, Niccolò Fiore, Simone Lazzeretti, Cristian Lorenzoni, Filippo Mariottini, Francesco Matias, Leonardo Mastacchi, Antonio Nastro, Damiano Porro, Cesare Pozzi, Marco Roggiapane, Allegra Rossi, Giorgio Taverniti, Niccolò Tortora e Alessio Sciarri. Il terzo raggruppamento è fissato per il giorno 18 dicembre con inizio alle ore 1730, presso il centro sportivo di via Lago di Varano, campo della Asd Invictasauro.