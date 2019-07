GAVORRANO – 7.842,40 euro. È questa la cifra definitiva raccolta nell’ambito di Operazione Cuore, l’iniziativa di solidarietà con la quale è stato possibile sostenere il campus estivo anche per i bambini meno fortunati del Comune di Gavorrano.

Quest’anno sono stati 12 i bambini che hanno potuto frequentare il campus, alcuni per una settimane, alcuni per due o tre. Il progetto realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e lanciato da Laura Romeo, per questa quarta edizione, ha visto come protagonista anche il nostro giornale. IlGiunco.net ha messo a disposizione di Operazione Cuore, grazie a Banca Tema, un conto corrente dedicato sul quale sono state concentrate tutte le donazioni e i fondi raccolti durante le iniziative messe in campo quest’anno a Gavorrano.

«Oggi pubblichiamo la cifra definitiva raccolta per Operazione Cuore – ha spiegato il direttore de IlGiunco.net Daniele Reali – e anche tutte le donazioni che sono state effettuate in questi mesi. Tra qualche giorno saremo in grado di effettuare il bonifico finale dopo di che chiuderemo il conto corrente che ricordiamo abbiamo aperto solo per Operazione Cuore e solo per un periodo limitato. Tra qualche giorno poi pubblicheremo anche tutto il dettaglio delle spese sostenuto durante il campus 2019».

Nelle immagini della gallery si possono visualizzare tutti i bonifici ricevuti sul conto. Per motivi di privacy sono stati coperti i dati dei donatori.

Operazione Cuore 2019: grazie a tutti – Un particolare ringraziamento a: Comune di Gavorrano, sindaco Andrea Biondi, IlGiunco.net, Banca Tema, Angelino trasporti, Asd Santa Laura, Il Poderino, Serena Rossini, Alessandra Casini, Erminio Sinni, Amici due ruote Gavorrano, Chiara Ranch di Giacomo Carli, Pro Loco Gavorrano, Associazione Mutuo Soccorso, CCT Bagno di Gavorrano, cacciatori, Auser Gavorrano, Associazione Commercianti Bagno di Gavorrano, Associazione Ravi Unita, Walking and the city (Gemma Mauri e Roberta Bruscoli) Pro Loco Bivio Ravi Potassa, Asd Bivio Ravi, Associazione Ristoratori di Gavorrano, equipe di liberi professionisti “Come pezzi di un puzzle”, Donato Cutolo scrittore.