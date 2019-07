Ripascimento Giannella, maggioranza: «La ditta non lavora sabato e domenica»

ORBETELLO – «Il capogruppo di opposizione ha ormai le apparizioni e vede il senatore Roberto Berardi ovunque» afferma la lista Patto per il futuro in risposta alle accuse di Luca Aldi in merito al ripascimento della Giannella.

«Certo immaginarsi addirittura da parte di Aldi che il senatore Berardi abbia fermato i lavori lasciando addirittura un cantiere incustodito ci preoccupa molto perché dimostra che ormai un’opposizione credibile a Orbetello non esiste più e non ha la più pallida idea di come funzioni un cantiere dove esiste un direttore dei lavori».

«I lavori a Giannella infatti sono regolarmente in corso come sempre e non esiste alcun blocco che Aldi si è immaginato forse per il forte scirocco, non esiste alcun esposto – prosegue la maggioranza -. I lavori proseguono tranquillamente in una zona dove ormai c’era solo mare e si tengono tutti i giorni eccetto il sabato e la domenica per evitare qualsiasi possibile disagio come disposto dal direttore dei lavori. Le cose scritte da Aldi sono gravissime e ci auguriamo che si renda conto della figura che sta facendo con la popolazione. Comprendiamo che Aldi non sappia più che pesci prendere perché l’attuale Amministrazione comunale sta risolvendo molte problematiche ma arrivare addirittura ad immaginarsi storie così fantasiose dimostra che l’opposizione ha ormai toccato il fondo».