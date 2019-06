Follonica Hockey 1952: arriva Pablo Cancela. La presentazione alla terrazza Pagni

FOLLONICA – Pablo Cancela Moll è ufficialmente un giocatore di Follonica Hockey 1952. Lo spagnolo è stato presentato alla terrazza Pagni dal presidente del sodalizio biancazzurro Massimo Pagnini e dal direttore sportivo Simone Pantani.

“Sono contentissimo di essere qui – queste le prime parole pronunciate da Cancela -. Follonica è una città bellissima e una società molto importante. Quando un allenatore con la storia di Enrico Mariotti ti chiama non puoi dire di no”.

Proveniente dalla squadra portoghese dell’Oliverense, Pablo Cancela aveva vestito in passato anche la maglia del Forte dei Marmi, con cui vinse tre scudetti e una Supercoppa italiana. “Il campionato italiano è sempre molto equilibrato, lavoreremo tanto e bene per cercare di raggiungere i nostri obbiettivi – conclude il neo biancazzurro -. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con i miei compagni”.