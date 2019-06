Colpo spagnolo del Follonica: in attacco arriva Pablo Cancela Moll

FOLLONICA – Colpo per il Follonica Hockey. Raggiunto l’accordo con Pablo Cancela Moll: il giocatore spagnolo vestirà biancazzurro nella stagione 2019/2020.

Attaccante trentunenne nato a La Coruna, Cancela ha giocato le ultime tre stagioni in Portogallo nell’Oliverense, dove ha appena conquistato la coppa nazionale. Importante la sua esperienza in Italia con il Forte dei Marmi, dove dal 2013 al 2016 ha conquistato tre scudetti e una Supercoppa italiana. Pablo Cancela sarà a Follonica nei prossimi giorni per la presentazione ufficiale.