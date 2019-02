Atti vandalici: acquisiti i filmati delle telecamere. Dalle scritte sul ristorante al parco giochi

FOLLONICA – I Carabinieri hanno già acquisito le immagini delle telecamere su viale Italia, a Follonica, dopo gli atti vandalici che hanno interessato l’hotel Parrini. Sulle vetrine del ristorante, che ha ospitato una cena della Lega, sono infatti apparse scritte contro Susanna Ceccardi.

«Nella zona ci sono alcune telecamere – afferma il vicesindaco Andrea Pecorini – e gli uomini dell’Arma hanno già acquisito alcune immagini per le indagini».

Diversa invece la situazione per quanto riguarda la pineta di Ponente, dove, secondo alcune testimonianze, alcuni ragazzi avrebbero usato un estintore (preso non si sa dove) per colpire alberi e giochi. Nell’area c’è un cantiere aperto (il parco è ancora chiuso per lavori) e il comune sta investendo molto tra ripiantumazione degli alberi e manutenzione dei giochi. Chi ha visto i giovani parla di ragazzini di 12-15 anni, impegnati a colpire e a “sfogarsi” su quel che capitava. Alcuni di loro avrebbero anche filmato la scena con i cellulari.

«Questa mattina ho subito segnalato la cosa alla Polizia municipale – continua Pecorini – purtroppo le telecamere, che hanno una batteria, erano state staccate proprio per consentire i lavori all’impianto di irrigazione. Abbiamo già dato incarico a Netspring per riattaccarle. Abbiamo comunque chiesto agli operai di valutare eventuali danni, e non ce ne sono stati. Nulla è stato danneggiato fortunatamente, anche perché per quanto riguarda i giochi abbiamo fatto un affidamento di 38 mila euro».