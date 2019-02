FOLLONICA – Atti vandalici contro la Lega a Follonica dove venerdì sera i simpatizzanti del Carroccio si sono ritrovati a cena insieme ai parlamentari e agli altri eletti del partito di Matteo Salvini. E alla cena di venerdì c’era anche il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, che è anche il coordinatore regionale della Lega.

Le scritte, comparse su una delle finestre dell’hotel Parrini che danno sul lungomare di viale Italia, erano rivolte sia contro il partito che contro la Ceccardi. E proprio lei sul suo profilo ha denunciato l’accaduto con un post nel quale ha anche invitato “gli amici di Follonica” a impegnarsi per le prossime amministrative.

di 3 Galleria fotografica Atti vandalici conto la Lega 2019





«L’altra sera – scrive la Ceccardi sul suo profilo Facebook -, a Follonica a cena c’erano 250 persone perbene. Entusiaste, appassionate, con la voglia di cambiare e migliorare i propri territori. Danno fiducia alla Lega, perché siamo l’unica speranza di cambiamento in Toscana. Siamo il cambiamento perché abbiamo sempre combattuto idioti come questi qua. Con un po’ di vernice rossa e qualche offesa becera pensano di fermarci? La vernice si lava via, e la mia solidarietà va al ristoratore che l’altra sera ha semplicemente fatto il proprio lavoro ospitando una cena di partito, come sarebbe normale in un Paese normale. Forza amici di Follonica, io non mollo e conto su di voi! Maggio si avvicina…»

—