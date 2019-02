Piove in classe, gli studenti fanno sciopero: «Vogliamo le finestre nuove, l’aula si è allagata»

MANCIANO – “Dopo numerose infiltrazioni d’acqua dagli infissi della nostra classe abbiamo deciso di scioperare per avere l’attenzione adeguata per risolvere il problema” a farlo sapere sono i ragazzi che frequentano il primo anno del liceo scientifico di Manciano.

“A causa dell’acqua della pioggia entrata in classe – spiegano gli studenti – a gennaio ben due volte abbiamo dovuto fare lezione fuori dalla nostra aula; abbiamo quindi affrontato il problema nelle nostre assemblee ed abbiamo chiesto provvedimenti, sia al Comune di Manciano che ai professori, ma la sola risposta che abbiamo ricevuto è che la questione non è di loro competenza”.

“Sono venuti i tecnici della Provincia di Grosseto a fare un sopralluogo agli infissi della nostra aula – dicono ancora i ragazzi – ma hanno ritenuto le finestre in ottime condizioni; nelle settimane successive ci siamo trovati però in una situazione di disagio con la classe allagata”.

“Oggi abbiamo deciso quindi di scioperare – concludono gli studenti – per chiedere a tutte le Istituzioni di fare il possibile per risolvere il problema, garantendoci la normale attività nella nostra aula. Durante lo sciopero ci siamo impegnati nel metterci in contatto con la preside per trovare una soluzione concreta e nel più breve tempo possibile”.