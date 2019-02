Ciaramella risponde agli studenti di Manciano: «Abbiamo il progetto per sostituire le finestre, ma mancano i soldi»

MANCIANO – «Nel 2018 ho visitato, oltre a molte delle scuole superiori della nostra provincia, anche le due scuole di Manciano ITI e liceo Scientifico all’interno di un progetto elaborato per modulare gli interventi da fare in base alle criticità rilevate» a rispondere ai ragazzi della scuola di Manciano che lamentavano alcuni disagi in merito all’istituto in cui studiano è il consigliere provinciale delegato alla scuola ed edilizia scolastica Olga Ciaramella.

«La situazione che mi sono trovata di fronte non è certo stata delle più favorevoli, poiché quasi tutti i plessi scolastici non ricevevano interventi di manutenzione straordinaria da anni. Viste le esigue risorse finanziarie dell’Amministrazione provinciale destinate prevalentemente ad interventi di manutenzione ordinaria, con gli uffici ci siamo impegnati a trovare risorse alternative. Dopo aver verificato che gli attuali infissi in legno ormai logori e vetusti evidenziavano infiltrazioni d’acqua in caso di forte pioggia, è stato redatto e approvato lo studio di fattibilità e a seguire il progetto definitivo per la sostituzione generale delle finestre con infissi di alluminio ad alta prestazione energetica (approvato in linea tecnica)».

«Nel progetto sono state comprese anche le opere necessarie per i locali dei laboratori di chimica, che richiedono un intervento di risanamento interno per l’ammaloramento degli intonaci e delle tinteggiature, dovute alla forte umidità che si infiltra all’interno degli stessi; si è deciso di intervenire in modo poco invasivo e veloce, con la realizzazione di contropareti in cartongesso trattato e resistente all’umidità nella parte superiore delle pareti – prosegue Ciaramella -. Il costo dell’intervento previsto dal progetto definitivo è di 160mila euro. La Provincia ha già presentato lo scorso giugno il progetto con la richiesta di finanziamento alla Regione Toscana per essere inserita nella graduatoria triennale 2018-2020 al fine di ottenere i contributi Ministeriali disponibili per l’edilizia scolastica e per l’efficientamento energetico. Al momento l’intervento non risulta tra quelli finanziati; l’ufficio tecnico sta comunque portando avanti l’iter progettuale per poter approvare il progetto esecutivo ed essere pronti ad andare in gara quando l’intervento troverà copertura finanziaria».

«E’ quindi non rispondente al vero la dichiarazione attribuita ai tecnici della Provincia che avrebbero dichiarato che “le finestre sono in ottime condizioni”; del resto io stessa ho potuto constare quanto gli stessi infissi fossero vecchi e inadeguati a proteggere dal freddo, dal vento e dalla pioggia e redatto la progettazione per la loro totale sostituzione in quanto ormai “inefficienti”. A questo proposito è stato redatto un progetto anche per la sostituzione delle finestre del Liceo Scientifico di Manciano per € 70mila euro, progetto anche in questo caso inviato in Regione lo scorso giugno per una richiesta di finanziamento. E’ inoltre in corso la progettazione esecutiva per l’adeguamento ai carichi statici del complesso della palestra (campo gioco + servizi), attualmente interdetto all’uso. In generale ricordo che ci sono precluse tutte quelle linee di finanziamento che prevedono l’attivazione di un mutuo, anche a tasso zero o agevolato, vedi fondi Kyoto o mutui Bei».

«Tutto ciò per far capire quanto sia difficile la situazione dell’ente il cui impegno sulle scuole è totale. Nonostante la presenza costante e la condivisione di tutte le richieste che quotidianamente vengono inoltrate a questo ufficio, sottodimensionato anche nel numero degli impiegati, l’ente non riesce, senza adeguate risorse economiche, a dare risposte sufficienti alle necessità strutturali delle scuole lasciate da anni alla deriva dell’incuria e del degrado» conclude.