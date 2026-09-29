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Vendemmia 2026, a Rocca di Montemassi qualità e quantità nonostante il caldo
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Redazione
29 Settembre 2026 alle 19:13
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