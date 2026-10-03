GAVORRANO – Quanto peserà la zucca più grande? Sarà una delle curiosità della prima edizione di “Zucca gigante in festa”, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre al Centro Civico di Casteani, nel comune di Gavorrano, una vera festa della zucca gigante aperta a tutti.

Due giornate dedicate alla zucca, protagonista non soltanto della gara delle zucche giganti, ma anche della cucina e delle numerose attività pensate per grandi e bambini.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Distretto biologico Colline della Pia, in collaborazione con l’associazione culturale Il Castello di Pietra e l’associazione Progetto Incantato, con il patrocinio e il contributo del Comune di Gavorrano.

Il programma prevede la gara delle zucche giganti, con la proclamazione dei vincitori domenica pomeriggio, ma anche una gara di torte, attività e laboratori per i bambini e numerose occasioni per trascorrere una giornata all’aria aperta in una colorata festa dedicata alla zucca gigante.

Tra le attrazioni ci saranno anche il falconiere, con i suoi rapaci, e i pony, mentre durante il fine settimana non mancheranno incontri e momenti di approfondimento.

Spazio naturalmente anche alla gastronomia. Gli stand proporranno infatti numerosi piatti a base di zucca, permettendo ai visitatori di assaggiare diverse preparazioni dedicate al prodotto protagonista della manifestazione.

Il momento più atteso arriverà domenica pomeriggio, quando saranno svelate e premiate le zucche da record della prima edizione della manifestazione.

“Zucca gigante in festa” si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre al Centro Civico di Casteani, nel comune di Gavorrano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Antonella al 338 2502911 oppure Sandra al 348 1822089.