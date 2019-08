Zen Circus e Max Gazzè a Festambiente per il 15 e 16 agosto

RISPESCIA – Ancora tanti appuntamenti a Festambiente, dove la difesa dell’ambiente si unisce alla gastronomia del territorio e alla buina musica. Ecco il programma del 15 e 16 agosto:

Giovedì 15 Agosto

Eventi chiave:

Programma completo

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente Iscrizione ai giochi e laboratori.

ore 18,00 Casa Ecologica I libri di Festambiente: All you seed is love a cura dell’autore Franco Sacchetti

ore 18,00 Padiglione dell’Agroecologia Summer break. Degustazione Tisana Menta Piperita di Le stagioni d’Italia

ore 19,00 Piazza Economia Civile I libri di Festambiente: Atlante mondiale della zuppa di plastica di Michiel Roscam Abbing. Partecipano Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Alessandro Bratti direttore generale ISPRA, Rossella Muroni commissione ambiente della Camera.

Ore 19,00 Officina dei Sapori Formaggi d’autore. Degustazione guidata di pecorini in collaborazione con il Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna.

ore 19,15 Tramonti nell’uliveto VolumiFestival presenta Talkin’ blues – vita e ballate di Woody Guthrie a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal – ispirato al libro Vita e ballate di Woody Guthrie di Alessandro Angeli.

Ore 19,30 Padiglione Natur&Turismi Seychelles Travel book. Diario di un giovane ornitologo, dialogo tra Giampero Sammuri presidente nazionale Federparchi e il giovane ornitologo di 12 anni Francesco Barberini.

Ore 20,00 Padiglione dell’Agroecologia Presentazione e Degustazione Pesca e Nettarina di Romagna IGP in collaborazione con Valfrutta fresco

Ore 20,30 Officina dei Sapori Un sorso di Maremma… E non solo! Degustazione guidata di vini e prodotti tipici in collaborazione con la Cantina Cooperativa I Vini di Maremma.

Ore 21,00 Padiglione dell’Agroecologia Degustazione di prodotti Rachelli

ore 21,00 Ristorante Peccati di Gola Premiazione della Rassegna-Degustazione Nazionale dell’Olio Extra-vergine di oliva convenzionale, biologico e DOP e IGP. In collaborazione con Unaprol e La Nuova Ecologia

ore 21,00 Città dei Bambini SPLASH di e con Alessio Perniola, Multiversi divulgazione scientifica.

ore 21,00 Clorofilla film festival – Saturnia film festival presenta Mother di Rodrigo Sorogoyen. A seguire Il ragazzo che smise di respirare di Daniele Lince; Deforestazione made in Italy di Francesco De Augustinis.

ore 21,45 Auditorium Acrobazie Aeree a cura della Compagnia Mantica.

ore 00,30 Città dei bambini Parata luminosa spettacolo itinerante a cura della Compagnia Mantica

ore 00,30 Piazza Economia Circolare Attimi di Circo spettacolo con Giocoleria, ManoMano, Clownerie, Equilibrismo a cura della Compagnia Mantica.

ore 00,30 Auditorium Acrobazie Aeree a cura della Compagnia Mantica.

ore 00,45 Auditorium VolumiFestival presenta Alto Volume: lettura integrale e jam session de Il lavoro culturale di Luciano Bianciardi

Venerdì 16 agosto

Eventi in evidenza:

Programma completo

Ore 9,00 Manciano Visita guida al Caseificio Sociale Manciano

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente Iscrizione ai giochi e laboratori.

ore 17.30 Antico frantoio del Parco Presentazione del progetto Adotta un Ulivo. Partecipano Angelo Gentili segreteria nazionale Legambiente, Stefano Magnoni Presidente cooperativa agricola Frantoio del Parco, Lucia Venturi presidente Parco regionale della Maremma.

Ore 18,00 Padiglione dell’Agroecologia Summer Break. Degustazione Tisana Mente Piperita di Le Stagioni d’Italia

Ore 19,00 Padiglione dell’Agroecologia La qualità nella sostenibilità: l’impegno di Carlsberg Italia per l’ambiente. Partecipano Giorgio Zampetti direttore generale Legambiente, Antonella Reggiori Carlsberg Italia

ore 19,00 Spazio incontri Premio buone pratiche per l’innovazione a cura di Legambiente.

Ore 19,00 Pecorino Toscano DOP Degustazione guidata di pecorini in collaborazione con il Consorzio del Pecorino Toscano Dop.

ore 19,15 Tramonti nell’uliveto VolumiFestival presenta Via Col Vanto – storia e storie di un editore all’incontrario. Incontro con Marcello Baraghini, ed. Strade Bianche, e Andrea Rocchi, musicista.

Ore 20,30 Officina dei Sapori I formaggi della tradizione Degustazione guidata di Pecorino Toscano Dop in collaborazione con il Caseificio Sociale di Manciano.

ore 21,00 Auditorium Alalia, la battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo a.C. La nuova mostra del Museo Falchi di Vetulonia. Valentina Mazzarelli Legambiente intervista Simona Rafanelli direttrice del Museo Archeologico Falchi di Vetulonia, Elena Nappi Vicesindaco Comune di Castiglione della Pescaia, Walter Massetti assessore con delega al progetto speciale Vetulonia, Susanna Lorenzini assessore al turismo Comune Castiglione della Pescaia.

Ore 21,00 Dal campo alla tavola. Degustazione di una selezione di prodotti Valfrutta Conserve Italia

Ore 21,00 Ristorante Peccati di Gola Profumi e sapori delle Terre etrusche e di Maremma. In collaborazione con Banca Tema Credito Cooperativo

ore 21,00 Città dei Bambini Verso l’infinito e oltre di e con Alessio Perniola, Multiversi divulgazione scientifica.

ore 21,00 Clorofilla film festival Una zuppa contro lo spreco di Lorenzo Ci; Amaranto di Manuela Cannone, Emanuela Moroni. Partecipano le autrici.

ore 00,30 Piazza Economia Civile Bolgia di Malacoda

ore 00,30 Clorofilla film festival Macedonia di corti al Clorofilla: corti #salvaclima a mezzanotte. 99,9% di Achille Marciano; Abitare la città di Walter Ronzani, Titoli di coda di Rosario Montesanti; It’s time to give back di Jean Paul e Francesco Carradori in omaggio macedonia per tutti.