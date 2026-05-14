MASSA MARITTIMA – Venerdì 15 maggio, alle ore 15.30, presso la Sala del Palazzo dell’Abbondanza a Massa Marittima, si terrà il terzo incontro del ciclo di iniziative dedicate all’educazione e alla promozione della salute, promosso dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est.

L’appuntamento sarà dedicato al tema “Zanzare: conoscerle per difendere la nostra salute”, con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle caratteristiche biologiche ed ecologiche delle zanzare, sulla loro diffusione e sulle corrette pratiche di prevenzione e contrasto.

Relatore dell’incontro sarà il dottor Paolo Bianchi, tecnico della prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, che illustrerà i principali aspetti legati al riconoscimento delle specie di zanzare e alle misure utili per ridurre il rischio sanitario legato alla loro presenza sul territorio.

Interverranno inoltre l’assessora alla Salute Grazia Gucci e Monia Polichetti, del Settore Ambiente del Comune di Massa Marittima.

Nel corso dell’iniziativa saranno approfonditi i temi relativi alla biologia ed ecologia delle zanzare e loro riconoscimento, importanza sanitaria e rischi per la salute pubblica, strategie di prevenzione e difesa integrata. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che il Comune sta portando avanti con l’obiettivo di promuovere la salute pubblica e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai fattori ambientali che incidono sul benessere collettivo.

“Questo ciclo di incontri nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura della prevenzione e della salute pubblica. – spiega Grazia Gucci, assessora alla Sanità di Massa Marittima – Incontri come questo, con l’intervento di esperti, sono fondamentali per garantire un’azione di informazione e sensibilizzazione, perché la tutela della salute passa anche dalla consapevolezza dei cittadini e dalla collaborazione di tutti”.