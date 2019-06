Workshop di disegno naturalistico al Museo di storia naturale della Maremma

GROSSETO – Matite, fogli e tanto spirito di osservazione: al Museo di storia naturale della Maremma, struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, sabato 8 giugno a partire dalle 10 è in programma il primo dei cinque workshop in calendario sul disegno naturalistico a cura di Ars et Natura. L’evento “Natura in città” è aperto sia a principianti che a esperti di ogni età: i partecipanti si ritroveranno al museo, in strada Corsini 5 a Grosseto, per poi spostarsi, accompagnati dai docenti, nella zona delle Mura così da prendere spunto dal vivo e poi riportare su carta quanto osservato.

«Il workshop di disegno naturalistico – dice il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – è tra gli appuntamenti più seguiti del nostro calendario: per chi ama stare in mezzo alla natura e osservarla è un modo divertente di trascorrere una mattina in compagnia, riportando su carta quanto viene scoperto tra la vegetazione delle Mura grossetane. L’evento è aperto a chi ha già seguito altri corsi di illustrazione, ma anche a chi non ha mai disegnato la natura». Gli incontri, cinque in tutto in programma nel corso del 2019, in caso di maltempo si svolgeranno ugualmente all’interno del museo e si concluderanno con tè e biscotti offerti da “Essenza”.

L’intero corso di 5 lezioni (8 e 22 giugno, 21 settembre, 5 e 19 ottobre) ha un costo di 100 euro (80 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura). È possibile partecipare anche a singoli incontri, al costo di 25 euro (20 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura): nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare la segreteria del museo al numero 0564 488571 (dal martedì al sabato dalle 9 alle 13) oppure scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it.