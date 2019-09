Woodensemble e degustazioni al festival Music & Wine

GROSSETO – Appuntamento clou, assolutamente da non perdere, l’evento di venerdì 6 settembre alle ore 21,00 presso il Cassero Senese nell’ambito del 29° Festival Music & Wine.

E’ al suo debutto infatti lo spettacolo “C’era una volta… un pezzo di legno” (ispirato alle Avventure di Pinocchio di Calo Collodi) che vedrà salire sul palcoscenico il Woodensemble, una formazione davvero speciale con l’illustratrice grossetana Dominga Tammone che si esibirà con i suoi disegni dal vivo mentre la chitarra di Fabio Montomoli e il clarinetto di Giovanni Lanzini, musicisti di livello internazionale e molto conosciuti in maremma suoneranno le musiche originali scritte per questo spettacolo dai compositori toscani Francesco Iannitti Piromallo e Marco Gammanossi, che presenzieranno allo spettacolo. Madrina d’eccezione e, per l’occcasione, anche nel ruolo di voce recitante sarà Priscilla Occhipinti distillatrice pluripremiata della “Distilleria Nannoni” di Paganico e molto conosciuta in città e non solo. Dopo la serata grossetana lo spettacolo di disegno e musica dedicato a Pinocchio sarà poi in tournée nei più grandi festival italiani e non solo.

Ma l’evento avrà il suo inizio nel pomeriggio (a partire dalle 18,00) quando il Cassero Senese sarà aperto per le degustazioni a cura della filiera alimentare Drago (Distretto Agricolo Gastronomico Organizzato delle Colline Metallifere)e+. Contestualmente saranno esposti i gioielli artigianali di Piera Casalini e avrà inizio la proiezione “Un’idea di Maremma” a cura del fotografo Carlo Bonazza. L’evento, organizzato dall’Istituzione Le Mura in collaborazione con Confartigianato, Artex ed Associazione Amici del Quartetto fa parte del Festival “Music & Wine” e, come di consueto, prima dello spettacolo serale vi sarà una degustazione dei migliori vini di maremma a cura di “Rosae Maris” di Elisabetta Ceccariglia.

L’ingresso è a pagamento (biglietto unico 12 euro – gratis i bambini) ed è comprensivo delle degustazioni. Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com