Wooden Beer Shop compie un anno: festa al market di birra artigianale aperto con il progetto Pop Up

GROSSETO – Appuntamento sabato 16 novembre, dalle 18, per festeggiare il primo compleanno del Wooden Beer Shop, il negozio interamente dedicato alla birra artigianale aperto esattamente un anno fa nel cuore del centro storico di Grosseto con il supporto del progetto di rigenerazione urbana Pop Up.

Per l’occasione, oltre alla consueta selezione di birre in bottiglia e lattina, ci saranno cinque tipologie di birra alla spina in rotazione, il dj set in vinile di David Bardelli e lo street food di cucina tradizionale toscana del Nicche.

“Sembra ieri che annunciavamo l’apertura di questo piccolo grande spazio nel cuore del centro storico di Grosseto dedicato interamente alla birra artigianale, e oggi eccoci qua a festeggiare il nostro primo anno di attività – dice Alessio Bargagli, proprietario del Wooden Beer Shop -. Sono stati mesi pieni di emozioni, alcune belle altre un po’ meno, mesi in cui siamo cresciuti e lo shop con noi: ggi i nostri clienti possono scegliere tra oltre cento etichette provenienti da cinque nazioni del mondo brassicolo europeo, poi due spine che ruotiamo settimanalmente, anteprime, degustazioni e chissà, forse presto arriveranno nuove interessanti sorprese. Intanto anticipo che nelle prossime settimane arriveranno le birre di Natale, che sono birre speciali prodotte esclusivamente per questo periodo e, ovviamente, sarà possibile acquistare confezioni personalizzate”.

Tutte le info sull’evento di sabato sulla pagina dedicata del sito http://bit.ly/2KkCrQA e sull’evento facebook http://bit.ly/2Qf9IAp.