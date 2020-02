William Shakespeare in scena per i ragazzi delle scuole

GROSSETO – Martedì 11 febbraio, alle ore 10.30, al Teatro del San Francesco (Sala Friuli) di Grosseto, andrà in scena William Shakespeare – la verità è altrove, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giacomo Moscato. Si tratta di una matinée scolastica pensata appositamente per un pubblico di studenti liceali.

«Lo spettacolo è un’indagine storico-teatrale sulla vera identità del più grande drammaturgo di tutti i tempi – afferma Moscato -. Per secoli, sospetti più che fondati sulla reale paternità delle opere di William Shakespeare sono stati sottaciuti, eppure a sollevare perplessità e a evidenziare macroscopiche incongruenze nella “versione ufficiale” degli storici inglesi, non sono stati giornalisti in cera di scoop o complottisti alla disperata ricerca di fama, ma alcune tra le più grandi personalità culturali degli ultimi secoli: Oscar Wilde, Charles Dickens, Henry James, Mark Twain, Sigmund Freud».

«”William Shakespeare – La verità è altrove”, con la serietà di una ricerca accademica e l’energia di uno spettacolo teatrale, esamina i dubbi, avvalora le prove, ricostruisce gli eventi, fornendo una ricostruzione storica dalle sbalorditive conclusioni. Credo che, al di là del contenuto dello spettacolo, a mio modo di vedere interessante e avvincente, per gli studenti liceali potrà essere un’esperienza preziosissima anche per il percorso universitario che li attende: la ricerca della verità senza dogmi e preconcetti, lo studio accurato delle fonti, la verifica paziente delle informazioni… costituiscono un esempio concreto di metodo di indagine, fondamentale in qualsiasi settore del sapere».

Ingresso € 5,00

LO SPETTACOLO:

WILLIAM SHAKESPEARE – La verità è altrove –

Il mistero dell’identità di Shakespeare criptato nei monologhi più famosi di tutti i tempi

«William Shakespeare, nato a Stratford-upon-Avon nel 1564, autore di 37 opere teatrali, 154 sonetti, 6 poemetti; l’autore più importante della Storia della Letteratura Inglese, considerato il padre stesso della lingua e della tradizione britannica; il drammaturgo più rappresentato al mondo, certamente uno dei più grandi scrittori, forse il più grande, di tutti i tempi; autore di opere immortali come “Amleto”, “Otello”, “Romeo e Giulietta”, “La bisbetica domata”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Il mercante di Venezia”… universalmente note e tradotte in tutte le lingue del mondo. L’unico autore teatrale in grado di eccellere contemporaneamente nel genere della tragedia, della commedia e del dramma storico, oltre ad eccellere nella poesia, ovviamente!

Secondo un profilo tracciato agli inizi del ‘900 da Thomas Looney e mai smentito da alcuno studioso, William Shakespeare, per scrivere tutto ciò che ha scritto, doveva necessariamente conoscere il latino, il greco, il francese, l’italiano, probabilmente il tedesco e lo spagnolo; doveva essere un esperto di Letteratura, Filosofia, Storia, Politica, Mitologia, Storia dell’Arte, Diritto internazionale, Geografia…; doveva avere una vasta e approfondita conoscenza delle Sacre Scritture; probabilmente doveva aver viaggiato e soggiornato in Francia, Germania e Spagna e sicuramente in Italia; doveva essere un fine conoscitore delle tradizioni popolari e del diritto locale di molte città e cittadine europee, anche di piccole province, soprattutto italiane.

È lo Shakespeare che amiamo, che studiamo, che citiamo continuamente…

È il grandioso, superbo, strepitoso William Shakespeare!

Ma…

Se io, adesso, dicessi che NIENTE, di quel poco che sappiamo di William Shakespeare, corrisponde a questa descrizione?

Proprio così: NIENTE di ciò che la storia ufficiale ci racconta su William Shakespeare, corrisponde al profilo tracciato da Thomas Looney!

NIENTE, neppure il nome!»

«Si tratta senza alcun dubbio del mistero più grande e intrigante della Storia del Teatro, un mistero che lo spettacolo – con la serietà e il metodo di un lavoro di ricerca e la coinvolgente immediatezza di uno spettacolo teatrale – cerca di analizzare, di chiarire, di indagare e… finalmente, dopo 400 anni, di svelare» conclude Moscato.