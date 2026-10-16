GROSSETO – Il Lions Club Grosseto Host organizza per mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.30, nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto, la conferenza multimediale “What a Wonderful World – Uno sguardo sulla bellezza fragile del pianeta”, con il fotografo, regista ed esploratore Luca Bracali. L’ingresso è gratuito.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire alla città un’occasione di incontro capace di unire bellezza, conoscenza e consapevolezza – dichiara Gloria Mazzi, presidente del Lions Club Grosseto Host –. Lo sguardo di Luca Bracali ci accompagna nei luoghi più straordinari del pianeta, ma allo stesso tempo ci invita a riflettere sulla loro fragilità e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nella tutela dell’ambiente. Abbiamo voluto proporre un evento gratuito e aperto a tutti proprio per condividere questo messaggio con il maggior numero possibile di persone, attraverso la forza delle immagini e del racconto. Vorrei, inoltre, ringraziare il dirigente scolastico del Polo Bianciardi per aver messo a disposizione l’aula magna, contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa».

L’incontro assume anche un particolare valore formativo per gli studenti delle scuole superiori: trattandosi di un appuntamento dedicato ai temi dell’educazione ambientale e dell’educazione civica, la partecipazione degli studenti potrà concorrere al riconoscimento delle ore previste in questi ambiti, secondo le modalità definite dagli istituti scolastici.

Sarà un viaggio per immagini attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti e fragili della Terra, costruito attraverso fotografie, documentari e racconti raccolti da Bracali nel corso di una lunga attività internazionale. Fotografo naturalista ed esploratore, Bracali ha viaggiato in 157 Paesi, pubblicato 20 libri e vinto 15 premi in concorsi fotografici internazionali. Ha raggiunto il Polo Nord geografico sugli sci, ha lavorato come regista e documentarista per Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e ha firmato numerosi servizi per National Geographic.

Durante la serata Bracali accompagnerà il pubblico in un percorso che partirà dalle immagini più belle del pianeta per affrontare poi il tema del riscaldamento globale, attraverso un documentario dedicato alla bellezza e alla vulnerabilità delle regioni artiche.

Seguiranno due lavori video, uno dedicato al mondo e uno all’Italia, realizzati con riprese aeree effettuate con il drone. Spazio anche ai volti e alle storie incontrate durante i suoi viaggi: una selezione di ritratti di persone appartenenti a diverse etnie sarà accompagnata dal racconto delle esperienze e degli incontri che si celano dietro ogni immagine. A completare il percorso, un video dedicato a isole, laghi e altri elementi naturali dalla forma di cuore e, in chiusura, le spettacolari aurore boreali.