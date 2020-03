Weiß: a Massa la mostra sul periodo bianco di Bertram Biersack

MASSA MARITTIMA – Il titolo che l’artista tedesco, trapiantato da anni in Italia, ha dato alla sua personale ne rispecchia in pieno il contenuto: solo quadri che appartengono al “periodo bianco” della vita artistica di Bertram Biersack. La mostra si terrà alla Galleria Spaziografico di Massa Marittima e sarà visibile fino al 19 marzo.

I soggetti delle opere, per lo più femminili, sono tracciati con linee rosso scuro, quasi a disegnarle su uno sfondo completamente bianco. Un omaggio al valore e alla bellezza della donna, senza alcuna ostentazione.

«Riprodurre la figura umana – spiega Gian Paolo Bonesini – è una delle possibilità più magiche e affascinanti che offre l’arte. Abbiamo visto come moltissimi autori in epoche successive hanno affrontato questa sfida, e ora Biersack ci colpisce con il suo modo ancora diverso di rappresentarla, senz’altro originale e contemporaneo. La pennellata rosso scuro traccia una linea in un mare di bianco e da questi gesti, così semplici e primordiali, ecco infine apparire la figura femminile, intenta a raccontarci storie, antiche e recenti».

«Si tratta di una pittura minimalista – prosegue – poche linee e solo due colori, che riesce tuttavia a trasmettere attraverso questi elementi essenziali il carattere di ciascun soggetto: dalla fierezza guerriera di Giovanna d’Arco al languore erotico di Pasiphae, tutti sono senza dubbio riconoscibili. Il tratto richiama alla purezza delle linee, il segno diventa disegno e poi si fa pittura, una pittura che in tal modo allude a un’opera grafica… con pochi interventi, l’artista ci rimanda a una storia e narra con estrema sintesi le vicende dei suoi personaggi femminili. ‘Weiß’ significa ‘bianco’ nella lingua d’origine di Biersack, e questo titolo è sicuramente appropriato alla scelta di rinunciare a colori, segni e tinte forti, per esprimere la sua poetica e la sua sensibilità usando il minimo indispensabile. Un omaggio alla Donna che guarda dentro se stessa, alla sua essenza intima più».