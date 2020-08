Weekend di musica a Santa Fiora: ecco i concerti in programma

SANTA FIORA – Un fine settimana con doppio appuntamento al Festival Santa Fiora in musica.

Sabato 8 agosto, alle 21, nel piazzale davanti al teatro Andrea Camilleri, si esibirà la Corale Padre Corrado Vestri, con una serie di brani tratti dai repertori realizzati negli ultimi 20 anni sotto la direzione del maestro Daniele Fabbrini. Il concerto del coro di Santa Fiora, formato da 30 elementi, spazierà dal genere sacro a quello operistico, dallo spiritual a quello popolare.

Fondata da padre Corrado Vestri a Santa Fiora intorno gli anni cinquanta con una impostrazione prevalentemente lituirgica a carattere sacro, la corale Padre Corrado Vestri ha ripreso la sua attività dagli anni ’70-’80, ampliando il repertorio. Ha cantato messe solenni nelle più importanti cattedrali d’Italia, dalla basilica superiore di Assisi, al duomo di Loreto, da Santa Croce in Firenze a San Pietro in Vaticano.

Il Festival Santa Fiora in Musica prosegue domenica 9 agosto, alle 21.30 all’Auditorium della Peschiera con The Dreambones: Marcello Rosa al trombone e arrangiamenti; Eugenio Renzetti, Elisabetta Mattei e Federico Proietti al trombone; Francesco Piersanti al trombone basso; Paolo Tombolesi al pianoforte; Stefano Catarano al contrabbasso; Davide Pettorossi alla batteria. The Dreambones nasce da un’idea di Marcello Rosa, celebre trombonista e compositore che ha lavorato per più di trenta anni alla RAI, come solista, direttore e ideatore di programmi dedicati al jazz. Gli arrangiamenti, tutti affidati alla mano del maestro, hanno un tono sempre nuovo e frizzante. Nulla è mai né scontato, né obsoleto.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria info@santafiorainmusica.com – 335 8401202