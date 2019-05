Weekend di eventi a Castiglione: il programma delle Giornate europee dello sport

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il prossimo fine settimana, le Giornate europee dello sport, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in pieno svolgimento nel centro turistico, propone eventi con partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, piazza Garibaldi ospiterà la 32esima edizione del Raduno internazionale Registro storico Vespa. Venerdì, alle 16, sarà inaugurata la mostra allestita all’interno della sala consiliare in via Cesare Battisti. Mentre sabato pomeriggio, sempre in piazza Garibaldi, si potrà assistere alla passerella di vespe storiche abbinate al concorso di eleganza, che prevede i conducenti vestiti con abiti dell’epoca del proprio mezzo.

Domenica 26 maggio, il top dell’atletica leggera italiana, ma anche importanti nomi internazionali, farà tappa allo stadio “Angela Belli” in occasione della nona edizione del “Meeting internazionale Città di Castiglione della Pescaia – 5° Memorial Angela Belli”.

Le piste e le pedane dell’impianto di Casa Mora dal primo pomeriggio vedranno impegnati i ragazzi e per la prima volta, in notturna, si disputeranno le gare di cartello.

“Ci sono tutte le prerogative – scrive su una nota il Comune di Castiglione – per assistere a un meeting stellare, con il meglio della velocità maschile italiana sui 100 metri, mentre sui 200 sarà presente anche la medaglia olimpica di Rio de Janeiro 2016, il canadese Brendon Rodney. Da tenere d’occhio, vista la starting list, i 400 metri femminili e le gare del mezzofondo, che assieme a un’importante pedana mondiale del salto in alto maschile, caratterizzeranno il meeting. Molti degli atleti iscritti proveranno a ipotecare sulle piste e pedane del Casa Mora i tempi e le misure minime richieste per indossare la maglia della loro nazionale in occasione dei prossimi Campionati del mondo di atletica leggera che si svolgeranno a Doha, in Qatar dal 27 settembre al 6 ottobre”.

In questo week end delle Giornate europee dello sport castiglionese torna per il terzo anno il WhatsSup day “Coast to coast”, con ritrovo allo stabilimento balneare “Capezzòlo”, mentre nelle acque di Punta Ala si terrà il Wind sup day. Sempre nella frazione castiglionese, domenica 26 il green del Golf club ospiterà gli atleti che si sfideranno nel torneo: “Sapori di Maremma – Golf tropy”.

In questo ultimo fine settimana di maggio termineranno gli appuntamenti con lo slow tourism, una novità molto apprezzata dai turisti. Gli operatori dell’accoglienza, che hanno dato vita all’iniziativa dedicata al turismo lento, offrono la possibilità di partecipare a escursioni a cavallo, a piedi e in bicicletta alla presenza di accompagnatori e guide.

Sabato 25, dalle 21 alle 23, in occasione del “Il maggio dei libri”, è prevista l’apertura in notturna della Biblioteca comunale Italo Cavino, che ospiterà “La notte della luna”, letture che parlano del nostro satellite, appuntamento che precede il 50ismo anniversario dello sbarco sulla luna.

Domenica 26 a Vetulonia, a partire dalle 11, il personale del Museo civico archeologico Isidoro Falchi ha programmato per i bambini un laboratorio didattico dal titolo: “L’oro degli Etruschi. Nella bottega di Auvele orafo di Vetulonia”. 2700 anni fa, Vetulonia era una città all’avanguardia, dove lavoravano e vivevano abili maestri orafi che realizzavano con i metalli preziosi gioielli ancora oggi unici. Partendo dall’osservazione e dal racconto delle tecniche principali di lavorazione dei metalli preziosi in epoca etrusca, testimoniate dagli splendidi gioielli esposti nelle vetrine del museo, sarà possibile per tutti i bambini sperimentare la realizzazione di un piccolo gioiello lavorando a sbalzo su lamina di rame.

Sabato, con ritrovo davanti all’ufficio Iat di piazza Garibaldi alle 17:30, è in programma la visita guidata gratuita al borgo medievale di Castiglione della Pescaia. Domenica, sempre dallo Iat, alle 10 parte un altro tour, ma questa volta si potrà andare alla scoperta delle bellezze naturali presenti all’interno della Riserva naturale della Diaccia Botrona.