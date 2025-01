CAPALBIO – Tre pellicole per un weekend. Sabato 25 e domenica 26 gennaio al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige saranno proiettati “Here” di Robert Zemeckis, “L’abbaglio” di Roberto Andò e il film d’animazione per i più piccoli “Toys – Giocattoli alla riscossa”.

“Here” ci sarà sabato 25, alle ore 19.30, e domenica 26 gennaio, alle ore 21.30; “L’abbaglio”, con protagonisti Toni Servillo, Ficarra e Picone, sarà proiettato sabato 25, alle ore 17 e alle 21.30, e domenica 26, alle ore 17 e alle 19.30; infine, “Toys – Giocattoli alla riscossa”, il film d’animazione di Jérémy Dreguson e realizzato dai creatori di “Toy story”, ci sarà sabato 25 e domenica 26 gennaio, alle ore 15.15.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per acquistare i buoni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].