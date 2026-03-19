CAPALBIO – Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Lady nazca-La signora delle linee” di Damien Dorsaz, “Il bene comune” di Rocco Papaleo e “Nouvelle vague” di Richard Linklater.

Il primo ci sarà venerdì 20 alle 16.30, sabato 21 alle 21 e domenica 22 marzo alle 16.30. “Il bene comune” sarà proiettato venerdì 20 alle 18.45, sabato 21 alle 18.45 e domenica 22 marzo alle 18.45. “Nouvelle vague” ci sarà venerdì 20 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 21 alle 16.30 e domenica 22 marzo alle 21.

“Lady nazca-La signora delle linee”. Perù, anni ’30. Mentre il fascismo si diffonde in Europa, la giovane matematica tedesca Maria Reiche si guadagna da vivere insegnando a Lima. Durante un’escursione nel deserto di Nazca, al fianco di un archeologo per cui traduce alcuni documenti, i due si imbattono in uno dei più grandi misteri della storia umana: linee e figure gigantesche tracciate nel terreno con sorprendente precisione matematica. Contro tutto e tutti, Maria decide di dedicare la propria vita a studiarle e a proteggerle, in una missione destinata a cambiare la storia dell’archeologia.

“Il bene comune”. Una guida escursionistica e un’attrice in cerca di riscatto accompagnano quattro detenute in un cammino nel Parco Nazionale del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resistenza e longevità. Tra salite, soste improvvisate e paesaggi spettacolari, il percorso diventa presto qualcosa di più di una semplice escursione. Le storie personali emergono poco alla volta e la musica, che nasce lungo il viaggio quasi come una jam session, diventa il filo che unisce questo gruppo improbabile. Con il suo stile ironico e musicale, Rocco Papaleo firma una commedia corale di viaggio tra natura, incontri inattesi e piccoli momenti di umanità condivisa. Un film leggero e pieno di ritmo, in cui il percorso conta molto più della meta. Diretto e interpretato dallo stesso Papaleo, il film riunisce un cast femminile d’eccezione con Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi e Teresa Saponangelo.

“Nouvelle vague”. Parigi, fine anni ’50. Un gruppo di giovani critici dei Cahiers du Cinéma decide di passare dalle parole ai film. Tra loro c’è Jean-Luc Godard, pronto a realizzare quello che diventerà uno dei titoli più rivoluzionari della storia del cinema. Dopo Fino all’ultimo respiro, visto in sala la scorsa settimana in versione restaurata, arriva il brillante ed energetico racconto di Richard Linklater sulla nascita di una generazione che ha deciso di rompere le regole e reinventare il cinema. Un film sul cinema, sulla libertà creativa e su quel momento irripetibile in cui tutto sembrava possibile.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.