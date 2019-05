Warhol, Fontana, Chagall: le opere dei grandi artisti in mostra a Orbetello

ORBETELLO – Orler scommette di nuovo sulla Maremma, aprendo ad Orbetello la sua ottava galleria d’arte, dopo le tre di Punta Ala e quelle di Marcon (VE), San Martino di Castrozza e Milano.

A gestire la piccola galleria in Corso Italia, nel cuore del centro storico cittadino, è Emanuela Orler. Figlia di Davide Orler, è nel mondo dell’arte da sempre. “Siamo stati con le nostre Gallerie nei luoghi più belli d’Italia a partire da Cortina d’Ampezzo – spiega Emanuela Orler –. Ma da quando ho conosciuto Orbetello, il mio cuore è rimasto in questo luogo. Per me portare l’arte, quella con la “A” maiuscola, in questa cittadina è una grande sfida. Sono fiduciosa, spero di riuscire a trasmettere a chi verrà a trovarci il gusto del bello e contribuire a far conoscere questo territorio anche attraverso l’arte”.

“Piccola e raccolta – continua – la Galleria Orler di Orbetello presenta una selezione scelta di opere di artisti moderni e contemporanei, nomi noti nel panorama nazionale, ma anche e soprattutto grandi artisti internazionali, da De Chirico a Fontana, Warhol e Arman, Schifano, Soldati, Biasi, Costalonga, Puglisi, e poi ancora Shimamoto, Festa, Xhixha, Vasarely e Chagall. Sarà inoltre sempre possibile trovare tappeti rari e da investimento, icone russe antiche, mobili antichi, vetri di Murano, pezzi unici di bigiotteria ed accessori esclusivi”.

L’inaugurazione della galleria è in programma per sabato 1 giugno alle 18.

“Ospitare un’attività come questa nel nostro paese ci dà prestigio – ha commentato l’assessore al turismo e alla cultura, Maddalena Ottali – dà un’immagine diversa ed innovativa del territorio. Sono scommesse imprenditoriali importanti che ci aiutano a crescere e proprio attraverso la cultura e l’arte faranno conoscere il nome di Orbetello nel mondo”.