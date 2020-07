Waltz for Evans: musiche e letture a 40 anni dalla scomparsa del grande pianista

FOLLONICA – Lunedì 3 agosto 2020 alle 21:30, al Teatro all’aperto Le Ferriere di Follonica, Stefano Cantini, Enrico Pieranunzi con Maurizio Franco presentano il progetto originale Waltz for Evans.

A quarant’anni dalla scomparsa di Bill Evans, nasce il progetto speciale, sostenuto da Grey Cat e Iseo Jazz: Waltz for Evans, un omaggio al grande pianista americano che unisce musica e parole in un articolato spettacolo nel quale lettura e musica si intrecciano in un corpo unico, seguendo un itinerario musicale e letterario che affronta diversi aspetti dell’universo evansiano.

La scelta delle composizioni offre uno spettro articolato delle sue qualità di compositore e ispira i testi che vogliono al tempo stesso rendere poetica la spiegazione della loro natura musicale e affrontare il complesso, drammatico mondo personale del pianista e compositore americano. Il percorso affronta dodici composizioni di Evans selezionate tra le più rappresentative del suo personalissimo codice espressivo.

Nell’ordine sono:

Only Child / Blue in Green / Interplay /The Two Lonely People / Twelve Tone Tune / Turn Out The Stars / Time Remembered / Very Early / B-minor Waltz / My Bells / Funkallero / Epilogue

Pianista tra i più importanti dell’attuale scena internazionale, Enrico Pieranunzi ha spesso riflettuto sul lascito di Bill Evans (scrivendo anche un libro: Bill Evans – ritratto di artista con pianoforte oggi aggiornato e ripubblicato dal Saggiatore), affrontando la sua musica attraverso il filtro della propria personalità, in cui il retroterra classico guida l’invenzione jazzistica.

Stefano “Cocco” Cantini è un sassofonista di valore internazionale che unisce il senso melodico mediterraneo a una profonda conoscenza del mondo jazzistico degli anni cinquanta e sessanta. Con Pieranunzi dà vita a un duo di commovente lirismo e senso poetico, con il quale affronta le composizioni evansiane attraverso interpretazioni che spesso mantengono intatta la trama originale della musica evitando persino il suo sviluppo nell’improvvisazione. La musica si intreccia ai testi appositamente scritti da Maurizio Franco e da lui stesso letti.

Un modo singolare di scrivere che ha già sperimentato in diversi contesti, tra cui con Trovesi e Coscia e in un progetto su Charles Mingus in cui il lettore era Moni Ovadia.

Un concerto-spettacolo che è un modo nuovo e attraente per riportare al tempo presente l’eredità musicale di Evans e rendere omaggio a uno dei più straordinari musicisti di jazz di sempre.

Progetto originale nato dalla collaborazione tra Jazz, Iseo Jazz e Grey Cat Festival.

BIGLIETTI: Ingresso 20/18 euro + d.p. posti assegnati

Info e prevendite 055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, Circuito Box Office, 055/210804

In ottemperanza alle nuove normative, le capienze saranno limitate, è quindi consigliata la prevendita. I posti non sono numerati e saranno assegnati sul posto, distanziati tenendo conto della presenza dei congiunti. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è previsto, per questo 2020, l’abbonamento.

Punti vendita: Follonica: Pro Loco 0566/52012; Grosseto: Tabaccheria Amoroso 0564 21046, Bartolucci “Expert” 0564 410155; Orbetello: IAT 0564-860447; Cecina: Dischi Corsi 0586 680170; Piombino: Tabaccheria Magnani 0565/222213; Venturina: Picasso Viaggi 0565850600; Riduzioni generali: Scuole di musica, soci Arci, under 25.