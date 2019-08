Walter Ricci live a Porto Ercole: serata jazz pop sul mare della Costa d’Argento

PORTO ERCOLE – Il Bar del Porto a Porto Ercole (Monte Argentario) presenta il suo appuntamento di musica dal vivo con Walter Ricci accompagnato al basso di Jacopo Ferrazza.

Giovedì 22 agosto alle 22, sul mare nella cornice suggestiva di Porto Ercole, la voce straordinaria di Walter Ricci in un live d’eccezione Nice & Easy – A musical trip in Usa, un artista straordinario, Walter Ricci, cantante pianista e compositore tra i più apprezzati della scena jazz pop internazionale, definito da Ennio Morricone “Una voce elegante, intensa e potente ‘, e da Al Jareau “Your voice reaches the heart like the great musicians do”. Un viaggio musicale intenso tra brani di Cole Porter, Frank Sinatra, Steve Wonder e altri del ricco patrimonio jazz pop americano.

Crooner dei giorni nostri, influenzato da Tony Bennett, Frank Sinatra , Dean Martin ed altri, Walter Ricci nella sua lunga carriera ha riscosso grande successo sia in formazioni proprie che in collaborazione con artisti di fama, dimostrando di avere non solo la padronanza della grande tradizione dei più noti crooner d’oltre oceano ma, grazie all’ascolto senza restrizioni e all’amore senza limiti per la musica di ogni genere e tempo, di riuscire a creare uno stile personale denso di sfumature e di nuove sonorità, che spazia con grande naturalezza dal jazz al pop.

Una delle sue ultime innovazioni artistiche nasce nuovamente da un’amicizia e collaborazione con Daniele Scannapieco, creando un disco in omaggio a uno dei più grandi compositori della storia, dandogli appunto il nome di “The cole porter songbook”.

Nonostante la sua giovane età, Walter Ricci continua ad esibirsi con il suo quartetto e con altri vari progetti, dimostrando di avere la padronanza vocale della grande tradizione dei più noti crooners d’oltre Oceano, ma richiama anche l’influsso di generi contemporanei, che confluiscono spontaneamente in uno stile contaminato da nuove sonorità, spaziando abilmente dal jazz al pop. Ultima apparizione nel disco di Antonio Farao con Snoppy Dog.

PER INFO E PRENOTAZIONI: bardelporto@caffemauroretail.com – 338.6159347 https://www.facebook.com/bardelportoercole/