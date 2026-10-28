SCARLINO – Ottant’anni fa, nel 1946, le donne italiane votavano per la prima volta. Per ricordare quella conquista il Comune di Scarlino dedica un incontro al voto delle donne e alle battaglie che lo hanno reso possibile. Venerdì 30 ottobre, alle 17, la biblioteca comunale Mariotti ospita la presentazione di «Un voto per ognuna», il libro di Michela Galati dedicato a Emmeline Pankhurst, protagonista del movimento delle suffragette britanniche.

Un incontro per l’anniversario del suffragio femminile

L’iniziativa è promossa dalla commissione Pari opportunità e dall’assessorato alla Cultura e fa parte del calendario di appuntamenti per l’ottantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia. Il voto del 1946 ha segnato infatti una svolta nella storia del Paese.

Il ritorno di Michela Galati a Scarlino

Per l’autrice è un ritorno. Due anni fa Michela Galati aveva presentato a Scarlino il suo libro su Olympe de Gouges, con un buon riscontro di pubblico.

«Sono davvero lieto di dare nuovamente il benvenuto nella nostra comunità a Michela Galati – spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Bianchi –. Dopo il grande successo di due anni fa, è per noi un privilegio ospitare per la seconda volta una scrittrice di così profonda sensibilità e rigore storico».

Il libro, pubblicato da Effigi, ripercorre la storia del movimento suffragista. L’autrice racconta la strada che ha portato alla conquista del voto femminile e si sofferma su Emmeline Pankhurst e sulle donne che ebbero il coraggio di battersi per il pieno riconoscimento della propria cittadinanza.

Diritti da non dare per scontati

«Raccontare e ricordare queste battaglie significa sottolineare che i diritti di cui oggi disponiamo non sono scontati – prosegue Bianchi –. Sono il frutto di percorsi lunghi, difficili e spesso dolorosi. La partecipazione, la libertà e le pari opportunità sono valori che abbiamo il dovere di continuare a coltivare anche nel presente. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: non sarà soltanto una presentazione letteraria, ma un’occasione di riflessione collettiva sulle conquiste democratiche che hanno trasformato la nostra società».

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