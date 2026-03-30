BOCCHEGGIANO – Sabato 4 aprile al Teatro Comunale di Boccheggiano (Montieri) appuntamento con la comicità di Anna Meacci, all’interno della rassegna “Orizzonte Libero”, curata dalle associazioni locali “4 Gatti” e “La Combriccola”, con il sostegno del Comune di Montieri.

L’appuntamento, organizzato in sinergia con Officine Papage, vedrà in scena la comica toscana Anna Meacci con uno dei suoi cavalli di battaglia: “Volevo fare la dj”. Uno spettacolo esilarante, un tuffo nell’adolescenza dell’attrice toscana, che ci racconta il ruolo della musica, e di tutti quei brani che sono stati colonna sonora della sua e delle nostre vite: un viaggio generazionale, capace di evocare emozioni e risate attraverso la musica che ha segnato intere epoche. Tra dischi in vinile, note e parole, Anna Meacci ripercorre piccoli e grandi momenti della nostra storia. Un’occasione per ritrovarsi, ridere e riconoscersi, accompagnati da una delle interpreti più autentiche e brillanti della scena comica toscana.

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