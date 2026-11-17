ORBETELLO – Mercoledì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sul palco dell’Auditorium comunale va in scena “Voci Rosso Sangue”, uno spettacolo-concerto gratuito che fa riflettere sulla tragedia quotidiana dei femminicidi nel mondo.

L’appuntamento è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Orbetello insieme all’associazione Aps Olympia de Gouges, che sul territorio gestisce i centri antiviolenza di Orbetello e Grosseto e i vari centri di ascolto sul territorio provinciale.

«Un tema, quello della violenza sulle donne – sottolinea la vicesindaca del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che presiede anche la Commissione Pari Opportunità – su cui l’attenzione non deve mai calare. Nonostante le politiche di contrasto al fenomeno e le campagne di sensibilizzazione messe in atto in tal senso, infatti, si contano purtroppo ancora tante, troppe vite di donne spezzate, uccise spesso dalla furia di coloro che sostenevano di amarle.

Nel solo 2026 sono 67 le donne uccise nel nostro Paese dall’inizio dell’anno, ma la morte è spesso solo la tragica conclusione di un percorso lento e doloroso, vissuto in silenzio e solitudine dalle donne vittime di abusi. Il contrasto alla violenza di genere, quindi, passa anche dall’offrire alle donne un’alternativa, a non farle sentire sole e aiutarle nel cercare una via d’uscita.

Da parte mia ringrazio tutti coloro che si impegnano sul nostro territorio nella realizzazione di tali percorsi, in particolar modo l’associazione Olympia de Gouges, che gestisce il centro antiviolenza di Orbetello e che ha collaborato all’organizzazione dell’evento che si terrà il 25 novembre nel nostro auditorium».

Sarà la compagnia Ambaradan teatro di Bologna a presentare Voci Rosso Sangue, lo spettacolo-concerto per un’attrice e una cantante, tratto dal libro di Serena Dandini “Ferite a Morte dieci anni dopo”. Sara D’angelo, cantante, e Martina Pizziconi, attrice e regista dello spettacolo, daranno voce al dolore ma anche alla voglia di riscatto di donne di diverse età, provenienza e cultura, caratterizzate, anche e nonostante tutto, dalla grande forza dell’ironia, per farci riflettere sulla tragedia quotidiana dei femminicidi nel mondo.

«Ferite a Morte – si legge nel sito del progetto (https://feriteamorte.it/ferite-a-morte/) – è nato come un progetto teatrale sul femminicidio scritto e diretto da Serena Dandini. Un’antologia di monologhi sulla falsariga della famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master costruita con la collaborazione di Maura Misiti, ricercatrice del CNR. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”».

L’appuntamento con Voci Rosso Sangue è alle 18 nella sala dell’auditorium comunale di piazza Giovanni Paolo II, nel centro storico di Orbetello. Sono previsti i saluti della vicesindaca di Orbetello, Chiara Piccini, e di Elvira Teodori, rappresentante dell’associazione Olympia de Gouges e responsabile del centro antiviolenza di Orbetello. Ingresso gratuito.