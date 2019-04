“Voci dalle antiche città”: Roselle e Cosa si trasformano in palcoscenico per il teatro d’autore

GROSSETO – L’Associazione ScenAperta diretta dal Maestro e Regista Francesco Tarsi, presenta “Voci dalle Antiche Città”, doppia inedita rappresentazione teatrale nei giorni sabato 13 e domenica 14 Aprile, dalle ore 16, rispettivamente nei siti storico-archeologici di Roselle e Antica Città di Cosa (Ansedonia).

Il doppio evento ruota attorno alla presenza di alcuni tra i più grandi scrittori di tutti i tempi: da Shakespeare a Pirandello, da Cechov a Molière, da Baricco a Goldoni, in una continuità scenica che solo il teatro d’autore può offrire. L’originalità della rappresentazione sta nella poliedricità dei personaggi delineati: un mosaico di temperamenti complessi in quella cornice multisfaccettata che è la vita stessa.

Storie e monologhi di uomini e donne colte in flagranza di sentimenti si alterneranno in un crescendo di emozioni: gelosia, iracondia, disillusione, forza d’animo, lucida follia e temeraria disperazione. Nulla di nuovo, forse, sotto il sole primaverile di due tra le località più suggestive della provincia di Grosseto. Ma al tempo stesso, molto in termini di vissuto e pathos accompagneranno lo spettatore attraverso un viaggio sospeso tra mondo antico e contemporaneo.

Ad attendervi per esprimervi e dispensare emozioni, saranno gli attori allievi della Scuola di Teatro ScenAperta: Graziano Alberti, Michela Azzolini, Davide Braglia, Valentina Cannavacciuolo, Maria Del Vecchio, Ester Di Bari, Carlo Donadio, Tony Lukacs, Stefania Marconi, Valentina Murru, Marcella Vignali, Valeria Viva. La Regia è firmata dal Maestro Francesco Tarsi, e la visita guidata dei reperti archeologici è a cura del personale del Polo Museale.

Costo dei biglietti: 10 euro intero; 8 euro ridotto studenti, compresi visita guidata e buffet.

Per info e prenotazioni: 347 2299737

asscultpolis2001@libero.it