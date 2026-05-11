GROSSETO – Alla scoperta dell’Universo olografico, venerdì 15 maggio alle 21:30 all’Osservatorio astronomico comunale di Roselle. Si tratta di una delle teorie più affascinanti dell’Astrofisica, seguiranno meteo permettendo le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla Cupola.

“Viviamo in un ologramma? Buchi neri, dimensioni extra e i confini della conoscenza” è il titolo dell’incontro: “Se comprimessimo tutto l’universo in un buco nero, quanto sarebbe grande? La risposta a questa domanda apparentemente assurda apre una porta su alcune delle idee più audaci della fisica teorica, idee che potrebbero riscrivere ciò che pensiamo di sapere sull’energia oscura, la materia oscura e la natura stessa dello spazio e del tempo.

Un viaggio dal rigore delle equazioni al confine della speculazione, con onestà su ciò che sappiamo, ciò che sospettiamo e ciò che forse non potremo mai dimostrare”.

Relatore: Michele Machetti (Grosseto, 1989) è tecnico informatico, sistemista Linux e divulgatore scientifico. Formatosi in Astronomia presso l’Università di Bologna e in Ingegneria Informatica presso l’Università di Siena, ha successivamente conseguito il certificato in Techniques for the Observation and Measurement of Astronomical Objects presso la Open University di Milton Keynes (Uk).

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione effettuabile direttamente tramite il sito al seguente link https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/?event=7