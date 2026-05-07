GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma, sabato 9 maggio alle ore 17.00, ospiterà la conferenza “Neanderthal, comunità e ambienti: vivere e adattarsi nella preistoria”, l’incontro è dedicato alla conoscenza delle strategie di vita e di adattamento delle comunità neandertaliane e alla presentazione di importanti ricerche condotte nel territorio maremmano.

L’ingresso è libero.

Interverranno Alessandro Riga, del dipartimento di biologia dell’Università di Firenze, e Silvia Florindi, dell’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria, studiosi impegnati nello studio delle interazioni tra uomo e ambiente nelle fasi più antiche della storia umana. Nel lungo periodo della preistoria che rappresenta la quasi totalità della storia umana, si svilupparono forme di umanità diverse dalla nostra, tra cui i Neanderthal, che per centinaia di migliaia di anni abitarono l’Europa e parte dell’Asia. Lontani dall’immagine stereotipata di “antenati primitivi”, i Neanderthal erano una forma umana distinta, dotata di capacità cognitive, sociali e tecnologiche complesse. Comprendere il loro modo di vivere significa ampliare la nostra idea di umanità e riconoscere la varietà delle soluzioni evolutive che hanno caratterizzato la storia umana. La conferenza si propone di approfondire questi temi, illustrando le modalità con cui i Neanderthal si adattarono ai diversi ambienti e sfruttarono le risorse naturali, con un’attenzione particolare al territorio maremmano.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il progetto Hei-Men (Human-Environment Interaction in the Middle Pleistocene Early Neanderthals), condotto dal dipartimento di biologia dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria, il Museo di storia naturale della Maremma e la Soprintendenza Abap per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il progetto si è concentrato su due importanti siti archeologici del Grossetano, Aia del Castellare e Poggetti Vecchi, risalenti alle prime fasi del Paleolitico medio, periodo in cui i Neanderthal si insediarono stabilmente nella penisola italiana. Le ricerche condotte in questi siti hanno restituito reperti di eccezionale valore scientifico, tra cui i manufatti in legno più antichi d’Italia e strumenti in cristallo di rocca, offrendo una testimonianza diretta delle capacità tecniche e dell’interazione tra uomo e ambiente.

Per informazioni è possibile contattare il Museo di storia naturale della Maremma al numero 0564 488571 oppure scrivere a [email protected].