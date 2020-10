Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani in concerto all’Industri

GROSSETO – Martedì 27 ottobre alle ore 20.30 Vivace Orchestra Città di Grosseto Giovani, diretta dal maestro Massimo Merone, con i giovani solisti selezionati dalla direzione artistica del Festival Musicale Recondite Armonie, in concerto al Teatro Industri di Grosseto.

Il programma di sala prevede l’Elegia per archi “in memoria di Ivan Samarin” di Tchaikovsky che sarà eseguita dall’Orchestra Vivace; di seguito ascolteremo i giovani solisti Leonardo Rossi ed Emanuele De Luca nel Concerto per 2 violini BWV 1043 di Bach (I mov.), Dan Blank nel Concerto n.1 in re minore BWV1052 di J.S.Bach (I mov.), Sofia Symonds nel Concerto n.5 in fa minore BWV 1056 di J.S.Bach (I mov.), Alessio Tonelli nel concerto n.2 op.19 di L.v.Beethoven (II mov.) e Mattias Antonio Glavinic nel Concerto Hob:XVIII di J.Haydn.

Il concerto fa parte del progetto “Autunno Musicale in Bianco e in Nero – Giornate Pianistiche Internazionali Ottobre 2020” promosso dall’ Associazione Recondite Armonie con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Grosseto

Il concerto sarà presentato dal giornalista Carlo Sestini e nello spazio del foyer saranno esposti una serie di ritratti del pittore Pietro Corridori “Ritratto a teatro, lo sguardo, l’abito, la posa”. Il pubblico, attraversando gli spazi del piano terra per recarsi in sala o nei palchi, incontrerà sul proprio cammino una serie di dipinti. Sulle tele compaiono i volti e il carattere dei modelli, che hanno accettato di posare in studio per essere fissati sulla tela.

Direzione Artistica di Diego Benocci.

Biglietti – Intero – 15 euro / Ridotto u25 e Soci Recondite Armonie – 10 euro

Prevendita Tutti i giorni presso Edicola La Pace (Grosseto, Via della Pace)

Prenotazione obbligatoria entro tre giorni prima dello spettacolo nel rispetto delle norme vigenti chiamando il 3206812722 oppure scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com ed ingresso contingentato in sala da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.