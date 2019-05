‘Viticoltura e enologia': ultimo appuntamento con il seminario dedicato al vino maremmano

GROSSETO – Nell’ambito dei percorsi di formazione promossi per i professionisti, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali ed il Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati della Provincia di Grosseto hanno organizzato un ciclo di incontri sulle eccellenze agroalimentari del grossetano dedicato al vino, ritenuto fra i protagonisti più significativi dell’offerta agroalimentare della Maremma.

Il corso, creato per approfondire la conoscenza sul mondo della viticoltura, si è articolato in sei lezioni dedicate ad un aggiornamento della situazione vitivinicola del grossetano, alle principali realtà viticole presenti, ai vitigni maggiormente rappresentativi del territorio e alle moderne tecniche di coltivazione del vino alla creatività di questo mondo. Il tutto accompagnato da visite in cantina, degustazioni guidate e abbinamenti enogastronomici.

Il ciclo di seminari si conclude Giovedì 16 maggio alle 18 alla Cantina Rocca di Frassinello a Gavorrano. L’evento ha riscosso interesse fra i partecipanti e l’aspetto itinerante dell’iniziativa ha consentito di visitare alcune importanti cantine e di conoscere e confrontare molte tipologie di vini, compresi i vini spumanti e quelli da dessert oggi prodotti in Maremma.

Giovedì 16 si terrà l’evento finale dove l’agronomo Alessandro Fiorini tratterà l’argomento “Le bucce del vino: cenni sulla composizione dei mosti e dei vini ed orientamenti agronomici per modificarne le caratteristiche”.

Seguirà la relazione del Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana Francesco Mazzei che chiuderà il seminario trattando il tema “La nuova frontiera vitivinicola della Toscana: la Maremma”.

La degustazione, dedicata ai vini DOC Maremma, sarà guidata dal delegato AIS di Grosseto Antonio Stelli. Nell’occasione è prevista anche la visita della Cantina.