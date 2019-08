“Vita e ballate di Woody Guthrie”: alla spiaggia Tangram reading musicale e apericena

FOLLONICA – “Combattevamo i fascisti per mare e per terra” questo il titolo del romanzo di Alessandro Angeli che ha ispirato lo spettacolo “Vita e ballate di Woody Guthrie”. Un reading musicale a cura di Mirio Tozzini e Dario Canal che si esibiranno alla Spiaggia Tangram sabato 17 agosto alle ore 21:30.

Woody Guthrie fu un musicista, scrittore e cantautore statunitense. Con la sua musica ha influenzato importanti artisti del secolo scorso tra cui si trovano pezzi per folkloristici e testi politici di denuncia sociale fortemente innovativi per l’epoca in cui è vissuto. Tutta la sua storia in uno spettacolo fatto di musica e parole che sicuramente emozionerà il pubblico.

Dalle 19 sarà allestito l’apericena a 10 euro a persona. Per informazioni 338.5017936 o info@spiaggiatangram.it.