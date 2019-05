Visite guidate nelle oasi Wwf per la giornata internazionale degli uccelli migratori

ORBETELLO – Si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio il World migratory bird day (Wmbd), ovvero 2 giorni dedicati alle migrazioni degli uccelli.

L’evento, nato nel 2006, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alle problematiche degli uccelli durante la migrazione e all’importanza della conservazione delle specie migratorie e dei loro habitat.

Per il 2019 il Wmbd ha come tema l’inquinamento dalle plastiche. Sono oramai migliaia gli uccelli vittime inconsapevoli della plastica: cicogne, limicoli, gabbiani, albatros, sule, berte, ma anche piccoli passeriformi sono spesso condannati a morti atroci.

La Giornata mondiale degli uccelli migratori (Wmbd) sottolinea inoltre i vincoli tra la conservazione degli uccelli migratori, lo sviluppo delle comunità locali e il turismo legato all’osservazione degli animali selvatici.

Ogni anno più di un miliardo di turisti si sposta per osservare la fauna selvatica e fare attività di osservazione e di fotografia naturalistica; un’enorme risorsa turistica, che, se gestita adeguatamente, può arricchire il patrimonio di informazioni necessarie per conoscere e rispettare il mondo animale.

Sabato 11 e domenica 12 maggio anche le oasi WWF aderiscono alla campagna di conoscenza e conservazione dell’avifauna, organizzando non solo visite guidate nelle oasi della provincia, meta di migliaia di uccelli migratori, ma anche attività sul campo in compagnia di esperti ornitologi. Un’occasione da non perdere, un’apertura straordinaria che consentirà di scoprire molte curiosità sull’affascinante mondo del popolo alato.

La campagna è organizzata dall’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (Aewa) e dalla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), due trattati internazionali amministrati dal Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP).

PROGRAMMA

Il WWF in Maremma apre le oasi di Bosco Rocconi – Lago di Burano – Laguna di Orbetello.

R.N. e Oasi WWF Bosco Rocconi

Domenica 12 maggio

Ore 10 – Visita guidata all’interno dell’oasi fino a raggiungere l’osservatorio ornitologico dei rapaci, da dove sarà possibile osservare il nido del falco pellegrino e fare una vera e propria full immersion nel bosco per ascoltare i canti degli uccelli. Questo è anche il periodo delle orchidee selvatiche e degli anfibi, che si potranno incontrare durante il cammino.

R.N. e Oasi WWF Lago di Burano

Sabato 11

Ore 8,30- Censimento degli uccelli acquatici

Ore 10 – Visite guidate

Ore 17 – Usignolata, ascolto del canto degli uccelli

Domenica 12 maggio

Ore 9,30 – Introduzione al mondo del popolo migratore con Alessandro Canci

ore 10 e ore 15 – Visite guidate all’interno dell’Oasi lungo il sentiero natura che si sviluppa in mezzo alla macchia mediterranea e osservazione degli uccelli acquatici e attraversamento della duna per raggiungere la spiaggia per poi continuare l’osservazione degli uccelli migratori.

R.N. e Oasi WWF Laguna di Orbetello

Sabato 11

Ore 9,30 – Visita guidata nel sentiero natura, passando dai coltivi, ai prati naturali, fino a raggiungere la zona umida. Per l’occasione sarà possibile osservare il nido del falco pescatore grazie alle attrezzature ottiche messe a disposizione dagli organizzatori.

Dalle ore 10 alle ore 16,30 – Casale Giannella, laboratori per la costruzione di nidi artificiali per uccelli.

Domenica 12 maggio

Ore 9,30 – Visita guidata nel sentiero natura, passando dai coltivi, ai prati naturali, fino a raggiungere la zona umida. Per l’occasione sarà possibile osservare il nido del falco pescatore grazie alle attrezzature ottiche messe a disposizione dagli organizzatori.

Possibilità di mangiare pranzo e cena presso il punto ristoro dell’Oasi.

Prenotazione obbligatoria al 340-3395260.