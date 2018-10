Visite guidate al museo per la mostra di Ambrogio Lorenzetti: tutti gli appuntamenti

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima fino al prossimo 4 novembre presso il Complesso Museale di San Pietro all’Orto prosegue la mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma. Capolavori dai territori di Grosseto e Siena” che fino ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico. In occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra sono in programma ben cinque visite guidate con il titolo “Massa Marittima e la pittura meravigliosa di Ambrogio Lorenzetti”. L’obiettivo è quello di visitare la città alla scoperta delle opere di Ambrogio custodite nel Complesso Museale di San Pietro all’Orto, che ospita la mostra, nel Museo degli Organi Meccanici Antichi, dove è conservato un affresco attribuito alla mano del celebre pittore e nella Cattedrale di San Cerbone dove probabilmente l’artista realizzò quella misteriosa “Capella” affrescata ricordata dal Ghiberti e dal Vasari. Le visite iniziano in Piazza Garibaldi davanti alla Cattedrale per poi arrivare attraverso le varie tappe al museo.

Si inizia domenica 28 ottobre con due visite guidate, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 15. Anche giovedì 1 novembre in programma un doppio appuntamento alle ore 11 e ore 15. Venerdì 2 novembre invece la visita guidata inizia alle ore 15 mentre sabato 3 novembre si ripetono gli appuntamenti alle ore 11 e alle ore 15. Infine domenica 4 novembre inizio della visita guidata alle ore 11. Le visite, della durata di circa 2 ore, sono organizzate da ConfGuide Grosseto in collaborazione con la Coop sociale Zoe e il Comune di Massa Marittima. Il costo è di 10 euro a persona, comprensivo d’ ingresso alla mostra nel Museo d’Arte Sacra e al Museo degli Organi Meccanici.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): Complesso museale San Pietro all’Orto, tel. 0566.906525, oppure tel. 329.2085518. La mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma” è aperta tutti i giorni fino al 4 novembre dalle ore 10 alle 13 dalle 16 alle 19, giorno di chiusura il lunedì. Costo ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. L’evento è promosso dal Comune di Massa Marittima, Comune di Siena, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Università di Siena, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Siena e il patrocinio di Musei di Maremma e Parco Nazionale Colline Metallifere grossetane. Informazioni: Ufficio turistico Comune di Massa Marittima / Musei di Massa Marittima, Musei di Maremma, tel. 0566.901954, www.turismomassamarittima.it/news o www.museidimaremma.it