Visita guidata al centro antico di Saturnia: primo appuntamento con Le voci della storia

MANCIANO – “L’iniziativa Le voci della storia nasce nel 2019 dal felice incontro tra la Direzione dei Musei civici di Manciano e i responsabili della Biblioteca Morvidi con gli attori di Teatro studio Grosseto, alcuni dei quali legati, anche da tradizione familiare, alla cittadina maremmana. L’intento era quello di arricchire la tradizionale comunicazione con il pubblico promossa dalle due istituzioni culturali (conferenze, visite guidate, interventi e spettacoli teatrali) con lo spirito, evocato dalla recitazione, di personaggi, storie e tradizioni del passato, in modo da restituire l’anima alla materialità di documenti, testi e reperti archeologici. L’originario programma per il 2020, già pronto a febbraio, si è dovuto purtroppo completamente rivedere, alla luce dell’emergenza Covid, ma il Comune di Manciano non ha voluto rinunciare a questo appuntamento che già alla prima edizione aveva ricevuto un ottimo apprezzamento dal pubblico” illustra il direttore dei Musei civici di Manciano Massimo Cardosa.

Un programma articolato che si interseca con Le notti dell’Archeologia e con il lavoro del Teatro Studio sul teatro antico e site specific.

Eventi di grande spessore artistico e culturale , ma anche eventi fruibili, che si propongono proprio di “animare” e ricondurre con facilità ed intensità lo spettatore nel fiume della Storia.

Quest’anno il tema che sottende gli eventi principali è quello degli “amori mitici”, che vedremo in filigrana in alcuni degli appuntamenti e più nettamente in altri.

Il primo evento che mettiamo in evidenza è Una notte lunga 2000 anni, visita guidata al centro antico di Saturnia, previsto per l’1 agosto, che offrirà allo spettatore l’occasione di viaggiare nel tempo, oltre che tra quelle che sono le tracce archeologiche del Paese di Saturnia.

In alcune delle stazioni, sapientemente illustrate dal Direttore dei Musei Civici, il pubblico incontrerà dei quadri viventi, piccole animazioni, dialoghi rarefatti, monologhi intensi, così da poter riscoprire il calore umano delle storie che si andranno ad evocare.

I prossimi appuntamenti verranno di nuovo segnalati alla Stampa, mettiamo comunque in evidenza il prossimo appuntamento, quello del 4 agosto presso la Piazza del Comune di Manciano, una conferenza multimediale, dedicata alla Luna, i cui dettagli vedete nella locandina, e lo spettacolo Teatrale Orpheus, previsto per il 14 agosto alle ore 18, di cui alleghiamo scheda artistica.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed è consigliata la prenotazione: tel 0564620532, mail mancianopromozione@gmail.com.

1 AGOSTO ORE 21.30 – visita guidata alle testimonianze storiche del centro di Saturnia a cura di Massimo Cardosa.

Interventi drammatizzati a cura del Teatro Studio: La Pazzia di Orlando, Margherita Aldobrandeschi, Una Spoon River antica e altri interventi.