Visita alla centrale geotermica: ecco quando e come prenotarsi

MONTIERI – Venerdì 30 agosto a Montieri sarà possibile visitare una delle centrali geotermiche presenti sul territorio per capirne il funzionamento. La produzione totale di energia elettrica proveniente dalle centrali geotermiche toscane copre il 30% del fabbisogno di energia elettrica dell’intera Regione. In aggiunta saranno visitate le serre che utilizzano vapore per la produzione di prodotti florovivaistici ed ortofrutticoli.

Le Serre Parvus Flos, unitamente ad altre filiere produttive di quest’area, fanno parte della Comunità del cibo ad energie rinnovabili: si tratta della prima comunità al mondo del cibo ad energia pulita, composta da imprenditori che hanno a cuore la sostenibilità. L’obiettivo dell’associazione è di ridurre le emissioni di Co2 valorizzando le eccellenze locali prodotte con metodi ecocompatibili e le imprese che sfruttano energie rinnovabili.

Evento a pagamento: 8 euro adulti 5 bambini 6-12 anni, gratuito sotto 6.

Punto di ritrovo: Piazza Gramsci, Montieri

Ore: 9:30

Prenotazione obbligatoria al 3347986603