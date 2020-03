Visita al museo Luzzetti e concerto: così la Commissione pari opportunità festeggia l’8 marzo

GROSSETO – Per celebrare la festa internazionale dell’8 marzo dedicata alla donna, la consigliera alla cultura, parità e pari opportunità della Provincia di Grosseto Olga Ciaramella e la Commissione provinciale pari opportunità contribuiranno all’evento promosso dall’associazione Grosseto cultura e dall’associazione musicale “Alexander Scriabin”.

«Nella giornata internazionale dedicata alla donna – affermano dalla provincia -, si è voluto infatti rappresentare il mondo femminile in tutte le sue variegate sfaccettature: da musa ispiratrice a protagonista attiva nella produzione artistica della società. Si è pensato di svolgere un evento che non sia una mera rappresentazione rituale e scontata, ma un’occasione in più per ribadire attraverso il linguaggio musicale, poetico, pittorico ed enologico, la centralità e il ruolo fondamentale delle donne nei diversi contesti di vita e nelle sue dimensioni di figlia, compagna, madre, lavoratrice».

Questo è il programma delle iniziative che si svolgeranno l’8 marzo a Grosseto dalle ore 10 alle 12.30 al Polo Culturale delle Clarisse:

Presentazione e saluti da parte della consigliera provinciale Olga Ciaramella e della presidente commissione pari opportunità Lucia Morucci

Omaggio spille distintivi della Commissione provinciale pari opportunità.

Letture di alcune poesie a tema scelte dalle commissarie pari opportunità

Visita guidata al Museo Luzzetti, gentilmente offerta da Fondazione Cultura

Concerto della giovane pianista internazionale Anfisa Bobylova

Conclusione al Chiostro del Museo Luzzetti, con un brindisi di auguri tutto al femminile.

Per l’occasione l’Associazione Musicale Scriabin ha effettuato una riduzione sul biglietto di ingresso per le donne, al costo di 5 euro. Essendo i posti a disposizione alquanto limitati, il consiglio è di prenotare al numero 0564- 488066 dal mercoledì e giovedì, dalle ore 10 alle 13, o il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19.